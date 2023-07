Dvě sestry čtyřicátnice a čtrnáctiletý syn jedné z nich se vydali loni na konci léta žít „mimo systém“ v americkém Coloradu. Měli za to, že současný svět se řítí do záhuby. Úřady nyní potvrdily, že těla nalezená na izolovaném místě v lesích patřila právě jim.

Dvaačtyřicetiletá Rebecca Vanceová byla vždycky introvert. Lidem ani státu moc nevěřila. Navíc v ní rostly obavy, že svět se řítí k pohromě. Rozhodla se proto jednat. S o rok mladší sestrou a čtrnáctiletým synem se vydala žít mimo civilizaci. Řekla to jen nevlastní sestře, která se jí rozhodnutí snažila rozmluvit. Marně. Loni v srpnu se všichni tři vydali svůj plán naplnit a zmizeli.

Co se se zmizelou trojicí stalo, ukázal až nedávno nález tří těl v okrese Gunnison ve státě Colorado, uvádí deník Colorado Sun.

Podle okresního koronera Michaela Barnese se zřejmě v tábořišti usadili loni v červenci. Jedno z těl našli turisté letos 19. července asi 300 metrů od tábořiště Gold Creek severovýchodně od města Gunnison. Druhý den našli lidé z úřadu okresního šerifa další dvě těla.

Podle koronera se na smrti všech tří podílela podvýživa a pobyt venku ve vysoké výšce v drsné zimě. Přesnou příčinu smrti potvrdí až další analýzy, uvedl Barnes. „Letos jsme, ostatně jako každý rok, zažili skutečně drsnou zimu. Tentokrát ale bylo více sněhu než v posledních několika letech,“ řekl listu okresní koroner.

Těla našli u stanu

Okresní šerif Adam Murdie upřesnil, že jedno z těl objevil na zemi před stanem kolemjdoucí výletník. Dvě další těla našli vyšetřovatelé, když otevřeli stan. Všechna byla v pokročilém rozkladu a „částečně mumifikovaná“.

Koroner podle deníku The Guardian usoudil, že si trojice zřejmě začala stavět přístřešek, ale do začátku zimy ho asi nestihla dokončit. „Zima zřejmě přišla náhle a oni se najednou prostě snažili přežít ve svém stanu. Měli s sebou spoustu literatury o přežití v přírodě a hledání potravy a podobně. Ale vypadalo to, že zásoby nakoupili v konzumu,“ přiblížil Barnes.

Jediným, kdo o plánu Vanceových předem věděl, byla nevlastní sestra Tara Jaraová, která s nimi vyrůstala. „Pokoušeli jsme se je s mužem zastavit,“ řekla Jaraová. „Ale ony neposlouchaly. Byly zkrátka rozhodnuté. Ale kam půjdou, to nám říct nechtěly,“ sdělila Jaraová deníku The Gazette.

Měla prý obavu, že si její sestry a synovec zahrávají s nebezpečím, zejména proto, že neměli žádné zkušenosti s přežitím v divočině.

„Nemůžete si jen tak číst něco na internetu a koukat na videa o životě mimo systém a pak to sami udělat, když nemáte žádné zkušenosti. To prostě nejde. A oni umřeli hlady, protože nebyli připravení,“ řekla Jaraová.

Rebeccu podle nevlastní sestry hnaly obavy. „Měla strach z hromady věcí a z toho, kam podle ní svět míří. Ale blázen Becky nebyla, prostě si myslela, že dělá, co musí, aby zachránila sestru a syna,“ uzavřela Jaraová.