Ukrajinci ohrožují civilisty? Amnesty International si stojí za zprávou o válce

Na upozornění moderátora, že obviňuje stranu, která byla napadena, Waters reagoval kritikou Severoatlantické aliance. "Tato válka je v podstatě otázkou akce a reakce v souvislosti s tím, jak se NATO přibližuje k ruským hranicím," řekl.

Moderátor Smerconish poukázal také na rozpínavost další velmoci, Číny, která po návštěvě předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu provádí v blízkosti ostrova vojenské manévry. "Tchaj-wan je součástí Číny. To je mezinárodním společenstvím všeobecně přijímáno," připomněl Waters.

Rozhovor potěšil mimo jiné ruského exprezidenta Dmitrije Medveděva. "Na Západě jsou ještě rozumní lidé, ať žijí Pink Floyd," napsal podle agentury DPA na sociální síti Vkontakte. Svůj příspěvek doprovodil Watersovou písní Wish You Were Here (Kéž bys tu byl).

Zbloudilý člověk?

Ukrajinský velvyslanec v Rakousku Oleksandr Ščerba naopak označil britského hudebníka za "nemilosrdného, bezcitného a zbloudilého člověka". "Waters nejdřív tvrdil, že žádná válka nebude, protože na to je (ruský prezident Vladimir) Putin příliš chytrý. Teď válka je - a vy tvrdíte, že má dobrý důvod," uvedl Ščerba na twitteru a Waterse vyzval, aby se do Ruska přestěhoval.