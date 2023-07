/VIDEO/ Před 50 lety, 29. července 1973, vyhasl na závodním okruhu Velké ceny Nizozemska život mladého nadějného pilota F1 Rogera Williamsona, který havaroval a zůstal uvězněný v hořícím autě. Pomoci se mu snažil další jezdec David Purley, jeho krajan a soupeř, ale kvůli pořadatelským chybám zůstal ve svém úsilí osamělý. Smrtelná nehoda se stala zlověstnou předzvěstí tragédií, které ještě měly přijít.

Scéna Williamsonovy smrtelné nehody, kolem projíždí Gijs van Lennep. | Foto: Wikimedia Commons, Rob Mieremet, Anefo, CC BY-SA 3.0 nl

Nikimu Laudovi podobná nehoda o tři roky později znetvořila obličej – britského závodníka Rogera Williamsona však z planoucího vraku nikdo vyprostit nestačil. U místa jeho karambolu zastavil jen jeden závodník, bývalý voják, ale třebaže šel v pomoci svému soupeři až na samou hranici svých sil, proti běsnícímu ohni neměl šanci.

Vražedná léta

Sedmdesátá léta minulého století představovala ve světě Formule 1 poslední skutečně brutální a vražednou dekádu. Slavný skotský jezdec Jackie Stewart jednou spočítal, že se spolu se svou ženou Helen zúčastnil od 60. do začátku 90. let celkem 57 pohřbů souvisejících se závody.

Podle webu Grand Prix 247 si 70. léta vyžádala celkem 12 lidských životů, předchozí 60. léta 14 a 50. léta dokonce 15. Teprve v 80. letech minulého století kleslo toto děsivé číslo na čtyři. Mezi lety 1970 až 1978 zahynulo při mistrovstvích světa F1 celkem devět jezdců a mnohem více jich utrpělo na závodní dráze různá zranění.

Jakousi tragickou tečkou za touto hrůznou sérií fatálních nehod byla smrt velkého švédského závodníka Ronnieho Petersona, od níž uplyne letos v září 45 let. Spolu s bezmála smrtelným zraněním Nikiho Laudy o dva roky dříve tato nehoda ukázala, že nezáleží na tom, jak moc je pilot zkušený a kolik toho má za sebou (jak Peterson, tak Lauda patřili mezi hvězdy své doby), a že hrozí každému, veteránovi stejně jako nováčkovi.

Roger Williamson byl příklad jezdce onoho druhého typu. Na vozech F1 čerstvě začínal. Bylo mu pětadvacet a ve Formuli 1 jel teprve svůj druhý závod.

Marná snaha o záchranu Rogera Williamsona:

Zdroj: Youtube

Mladý talent

Narodil se 2. února 1948 v Ashby-de-la-Zouch v Leicesterském hrabství v Anglii. Jako teenager závodil na motokárách, poté se přesunul o kategorii výš do závodu miniaut a velmi úspěšný byl i ve startech s Fordem Anglia.

Krátce po dvacítce přešel do světa Formule 3 a v letech 1971 a 1972 v nich vyhrál tři britské tituly. „V této době se Williamson poprvé setkal s Tomem Wheatcroftem, bohatým obchodníkem z Leicesterského hrabství a nadšencem do motosportu. Ten mu nejdříve pomohl tím, že mu pořídil závodní motor, a poté se stal i jeho mentorem i mecenášem, který mu nabídl finanční i morální podporu při cestě do F1. Oba navázali blízké přátelství,“ píše web Vice.

Wheatcroftem podporovaný Williamson debutoval v F1 na Velké ceně Británie v roce 1973. Do závodu se kvalifikoval na 22. startovním místě, což byl na nováčka v poli 29 vozů docela slušný výkon, který svědčil o jeho úsilí. Na trati bohužel dlouho nevydržel, protože už tato jeho jízda byla poznamenána karambolem: hned v úvodním kole havaroval Jody Scheckter, což vzápětí vyvolalo hromadnou srážku, která vyřadila celkem devět vozů. Williamsonův byl mezi nimi.

Roger Williamsen, Mike Walker a Tom Pryce ve svých formulíchZdroj: Wikimedia Commons, Anefo, fotograaf Onbekend, CC0

O dva týdny později se postavil na start Grand Prix Nizozemska na okruhu Zandvoort v dunách poblíž pobřeží Severního moře. Nad tímto závodištěm se vznášel stín, protože tam o tři roky dříve zahynul jezdec Pierse Courage, jemuž se za jízdy utrhlo kolo. Vůz narazil do svodidel a vzplanul, samotného Courage však pravděpodobně ještě předtím zabilo uvolněné kolo, které ho trefilo do hlavy.

Prudký a intenzivní požár, jenž bezprostředně po nárazu zachvátil jeho vůz, však měl varovat pořadatele závodu, jaké nebezpečí na trati hrozí, a přimět je, aby pomocný personál na trati vybavili vhodným ohnivzdorným oblečením a hasicími přístroji. To se ale nestalo.

Marný boj o život

Williamson se kvalifikoval na 18. startovní pozici v poli 24 vozů, což byl jeho další solidní nováčkovský výkon. Zvládl úvodní kolo, a jel tak coby plnohodnotný jezdec Grand Prix svůj první velký závod, v němž soupeřil s tehdejšími legendami Jackiem Stewartem, Nikim Laudou a Grahamem Hillem.

Pak ale přišla katastrofa. V osmém kole praskla levá zadní pneumatika jeho vozu, a stejně jako Courage před třemi lety i Williamsona poslal tento defekt ve vysoké rychlosti do svodidel. Ta byla na tomto okruhu vystavěna špatně; místo aby havarované auto zbrzdila, vymrštila je do vzduchu, takže udělalo salto, převrátilo se a vzplálo. Na rozdíl od Courage však Williamson byl v té chvíli stále naživu, při plném vědomí, uvězněný v kokpitu, který hořel.

Závod nebyl zastaven, kolem se míhaly další vozy. Zareagoval až jezdec David Purley, který zastavil, přeběhl trať, a pak se co nejrychleji rozběhl k hořícímu vozu, aby svému smrtelně ohroženému protivníkovi pomohl.

Purleyho zoufalý sprint k planoucímu vraku a následný ještě zoufalejší zápas o Williamsonův život zůstal dodnes zachován na filmovém záznamu: Jezdec se opřel přímo do hořících trosek a snažil se vůz převrátit. Doufal, že tak uvězněného Williamsona vyprostí, ale sám na to neměl sílu. Přivolával na pomoc lidi kolem, ti ale neměli ochranné oděvy, takže prakticky nemohli zasáhnout. K místu nemířilo ani žádné hasičské vozidlo, protože na dráze pořád ještě probíhal závod – a žádný další jezdec už nezastavil. Hasicí přístroj, který nakonec Purleymu jeden z pořadatelů podal, na oheň tak velkého rozsahu nestačil. Navzdory předchozí smrtelné Courageově nehodě prostě pořadatelé nepřijali žádná opatření, která by s podobnými situacemi počítala a pomohla je řešit.

Smrtelná havárie Williamsonova vozu. V kritických prvních okamžicích mu vyrazil na pomoc pouze David Purley, vlastními silami ho ale zachránit nestačilZdroj: Wikimedia Commons, Anefo, Rob Mieremet, neg. stroken, 1945-1989, CC BY-SA 3.0 nl

Pro Purleyho to znamenalo celoživotní otřes: „Viděl jsem, že je naživu, slyšel jsem ho křičet, ale prostě jsem se k němu nemohl dostat,“ vzpomínal později nešťastně. „Snažil jsem se přimět lidi, ať mi pomůžou. Kdyby se mi podařilo převrátit to auto, byl by v pořádku, mohli jsme ho dostat ven.“

Veškerá jeho snaha však byla marná. První hasičské jednotky dorazily na místo až po osmi minutách; do té doby Williamson zemřel na udušení horkými plyny. Jeho smrt doživotně poznamenala i jeho mentora Wheatcrofta. „Neztratil jen jezdce, ztratil část toho, proč žil; ztratil svou vášeň pro motosport. I když se mu věnoval dál, už nikdy to nebylo takové jako dřív,“ vzpomínal později jeho syn Kevin.

Hrdina po celý život

Purley, který byl později za svůj obětavý čin oceněn Jiřího medailí, nejvyšším britským civilním vyznamenáním za statečnost, patří dnes k neprávem zapomínaným hrdinům závodů Formule 1. K nebezpečí měl blízko po celý svůj život. Po vstupu do britské armády sloužil u výsadkářů, měl licenci pro hloubkové potápění a přivydělával si i jako kaskadérský pilot.

„Purley chodil celý život po špičkách na hranici života a smrti. Po vstupu do britské armády se rozhodl stát se výsadkářem, přestože jeho rodina byla více než zámožná a jistě si mohl najít místo někde v závětří u kuchyně. Intenzivně se účastnil bojových akcí i cvičení. Během jednoho z časných ranních seskoků jeho čety se mu neotevřel padák. Jako zázrakem se mu podařilo dosednout na vrchlík padáku seržanta a dokázal se na něm udržet dobrých 90 vteřin, než se oba dostali na zem. Těžké přistání oba přežili. Bylo to na hraně, ale prakticky nic se jim nestalo,“ píše web Grand Prix 247.

Při jednom z aktivních nasazení v Jemenu se dal do řeči s dalším armádním kolegou, v civilu aktivním motoristou, který ho zasvětil do světa Formule 1. Purley se pro myšlenku závodění okamžitě nadchl a po odchodu z armády v roce 1969 ihned založil vlastní závodní stáj.

S podporou své rodinné společnosti Lec Refrigeration Company postoupil v roce 1970 do Formule 3, kde řídil Brabham BT28-Ford. Ačkoli získával body a v nižších kategoriích se umisťoval i na stupních vítězů, nikdo ho nepovažoval za obzvlášť talentovaného. Měl ale v sobě sveřepost, kterou uměl na dráze používat.

David PurleyZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, fair use

„V armádě nás při výcviku bodákového útoku naučili řvát, když se ženeme kupředu. V Rouenu, když proletíte kolem boxů rychlostí kolem 260 kilometrů v hodině, musíte pak zvládnout neuvěřitelnou sérii zatáček. Vždycky, když jsem projížděl kolem boxů před těmihle místy, tak jsem do helmy řval, abych si dodal odvahu a udržel nohu na podlaze,“ popsal jednou svůj přístup.

S Williamsonovou smrtelnou nehodou se nikdy úplně nevyrovnal. „Šokovalo mě, že už nikdo jiný nezastavil, aby mi pomohl. Nebylo to tak, že bych se snažil zachránit kamaráda, já jsem Rogera zase tak dobře neznal. Byla to instinktivní reakce,“ uvedl v jednom rozhovorů.

Nenasytná smrt

Po Williamsonově smrti se některé věci přece jenom změnily: byla zavedena nová traťová pravidla předepisující povinné ohnivzdorné oblečení i pro traťové komisaře a zlepšila se i morálka řidičů, což o pár let později zachránilo život Nikimu Laudovi, který se závodu na okruhu Zandvoort také účastnil a u nehody nezastavil. Když pak sám havaroval na Nürburgringu a zůstal uvězněn v hořícím ferrari, vyprostilo ho několik jezdců, kteří se spolu s ním účastnili závodu.

Nenasytná dáma s kosou však nebyla ani přes tato opatření zastavena a úřadovala na okruhu Zandvoort dál. Velká cena Nizozemska se na něm pořádala až do roku 1985 a jezdci F1 tam stále umírali: ještě v roce 1973 zahynul na tomto okruhu další jezdec François Cevert, v roce 1974 závodníci Peter Revson a Helmuth Koinigg a v roce 1975 Mark Donohue.

Umíralo se i na jiných závodištích, jak to ukázala už zmíněná tragická smrt Ronnieho Petersona. Kultura bezpečnosti se ve světě Formule 1 prosazovala jen pomalu. Teprve od smrti Ayrtona Senny v roce 1994 lze podle BBC říci, že už žádný další pilot F1 na trati nezemřel.

Na okruhu Donington Park v Leicesterském hrabství, který vlastnil Wheatcroft, byla později odkryta Williamsonovi socha. Mladý jezdec, který startoval jen ve dvou závodech F1, se stal tragickým a věčným symbolem brutálnosti tohoto sportu v 70. letech.