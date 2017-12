Rok 2017 ve světě: Volby přiblížily Evropu k pravicovému populismu

Tradiční pravicové strany porazily populisty tím, že zčásti přejaly jejich rétoriku. V supervolebním roce 2017 uspěli mladí kandidáti. Evropou se plížily obavy, že se volby v Evropě pokusí ovlivnit Rusko.

V uplynulém roce došlo nejen v zemích Evropské unie k mnoha klíčovým volbám, jejichž výsledek představuje velkou ránu tradičním politickým stranám. Vítězil populismus, ale také názor mladých. Řada nových tváří byla zvolena čistě na protest proti zažitým pořádkům.

Rok 2017 byl významným volebním obdobím nejen pro Českou republiku, ale i pro německy mluvící země nebo Francii. V Německu, Rakousku či Nizozemsku přesvědčily překvapivé množství nespokojených voličů pravicově populistické strany. Ze stejného důvodu, tedy z nelibosti nad dosavadní státní politikou, volili francouzští občané čtyřicetiletého eurooptimistu Emmanuela Macrona a jeho reformní program.

Dalším pozoruhodným úkazem na politickém nebi je rychlý vzestup nejmladšího premiéra v Evropě, teprve jedenatřicetiletého předsedy Rakouské lidové strany a od prosince 2017 spolkového kancléře Sebastiana Kurze. Kurzovi lidovci brnkající na tutéž protiuprchlickou notu jako krajně pravicová Svobodná strana Rakouska vyhráli volby mimo jiné i návrhem zákona, jenž má v zemi omezit vliv radikálního islámu.

Podobně ovládla volby v Nizozemsku Lidová strana pro svobodu a demokracii pod vedením premiéra Marka Rutteho. Také Rutteho projevy se vyznačují notnou dávkou populismu a mají charakter protestu. „Kdo nectí zvyky Nizozemska, měl by odejít,“ prohlašoval Rutte ve své kampani. Přesto po ohlášení výsledků nizozemských voleb byla v gratulacích evropských státníků znát úleva, že nezvítězila ultrapravicová Strana pro svobodu premiérova hlavního soupeře Geerta Wilderse.

Zatímco ostře vymezení pravicoví populisté typu Wilderse hlásají „pryč s imigranty“, politici jako Rutte používají společensky přijatelnější formulaci: „Chovejte se normálně, nebo jděte pryč.“ Zdá se, že právě tuto cestu liberálního nacionalismu volí stále větší množství občanů v zemích Evropské unie. Na Slovensku si po podzimních župních volbách značná část obyvatelstva oddechla, že neuspěl dosavadní župan a vůdce slovenské ultrapravice Marian Kotleba.

Novinkou v supervolebním roce 2017 se staly obavy z útoků proti západním demokratickým institucím. „Jsme svědky stále agresivnější a intenzivnější kybernetické špionáže a útoků, které mohou potenciálně ohrozit vysoké německé představitele, členy parlamentu, ale i jednotlivé zaměstnance demokratických politických stran,“ uvedl šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maassen.

Podle některých zdrojů jsou prý tyto útoky řízeny z Ruska. Před volbami v Německu a Nizozemsku varoval americký server Politico, že se je Kreml pokusí ovlivnit.

Totéž obvinění padlo na hlavu nejvyšších představitelů Ruska poté, co se stovky lidí v různých zemích vydaly do ulici protestovat proti přílivu imigrantů. Cílem údajného vměšování Moskvy do mezinárodního dění bylo rozsévat strach z přistěhovalců a vyvolávat etnické napětí.

Bitcoin: zlato, které neuvidíte, ale které letos vydělávalo

Rok 2017 byl unikátním v příležitosti vydělat. Nevěříte, protože na vašem běžném účtu je úrok nula celá nic? Přesto tomu tak bylo. Stačilo v lednu nakoupit takzvané bitcoiny. Kdybyste před rokem nakoupili bitcoiny řekněme za 10 tisíc korun, v prosinci by měla vaše investice hodnotu dvacetinásobku, tedy kolem 200 tisíc. Zároveň by ale každou chvíli hrozilo, že nebudete mít vůbec nic.

CO JE BITCOIN?

Jedná se o takzvanou kryptoměnu, kterých je na trhu několik stovek. Pro představu si pomozme zjednodušením, že jde o virtuální peníze, kterými lze platit na internetu. Tato nová měna vznikla v roce 2008 a postupně se z ní stalo populární platidlo na různých e-shopech. Mezi její výhody patří především anonymita (nikdo neshromažďuje informace o tom, kdo kolik bitcoinů má) a to, že za ní nestojí žádný stát ani vláda, její hodnotu tedy nemůže nijak ovlivňovat (jak se u nás stalo například v roce 1953).

První roky bitcoiny využívali především lidé pracující s výpočetní technikou. Po roce 2013 se ale bitcoin stal zajímavou investiční příležitostí. Díky nájezdům spekulantů jeho cena začala výrazně růst, což zaujalo i takzvané žraločí investory. Letošní rok pak bitcoin zaznamenal skutečné eldorádo. Jeho hodnota vyskočila z lednových 1000 dolarů na aktuální hladinu mírně pod 20 tisíci dolary. Roční výnos je tedy neuvěřitelných 2000 procent. Za takovým skokem stojí zřejmý zájem velkých (takzvaných institucionálních) investorů a také to, že se o bitcoinu stále více píše v mainstreamových médiích.

Zároveň však přichází chvíle, kdy se začíná hovořit o bublině hrozící prasknutím. Není totiž stále jisté, jakou povahu bitcoin má. Je měnou? Pak je její náchylnost na kolísavý kurz velkým problémem. Je něčím jako drahým kovem? Vzhledem k tomu, že množství bitcoinu je konečné a omezené, pak by to tak mohlo být. Problém ale je, že zlato má hmatatelnou podobu, budí vášně a kdekoli na světě je prodáte. To však pro bitcoin neplatí.

JAKO TULIPÁNY V 17. STOLETÍ

Pak už ale zbývá jen možnost, že se bitcoiny budou chovat jako akcie či jejich deriváty. A tak to vypadá zatím nejvíce. Jejich hodnota není dána ničím jiným než důvěrou, že je zítra prodáte dráž.

Právě podobným instrumentům ale hrozí přehřátí hodnoty kvůli přehnaným spekulacím, následné prasknutí bubliny a krize. Bitcoiny s velkou pravděpodobností rostly proto, že v době nízkých úroků a laciných peněz chytří investoři nevěděli, kde by lépe vydělali.

To ale není dlouhodobě udržitelné a bitcoiny připomínají nejvíce tulipány, jejichž hodnota ulétla v Nizozemsku v první polovině 17. století. Tehdy jedna tulipánová cibule měla hodnotu celého domu. Tato horečka praskla a začala hluboká krize.

Platinová svatba

Britská královská rodina bude končící rok určitě hodnotit jako šťastný a úspěšný. V září oznámili princ William a jeho žena Kate, že očekávají narození dalšího potomka. O dva měsíce později, konkrétně 20. listopadu, oslavili královna Alžběta II. a princ Philip platinovou svatbu, tedy 70. výročí od chvíle, kdy si řekli „ano“. Podařený rok uzavřela zpráva o chystané svatbě prince Harryho s Meghan Markle.

Teroristé v Británii i střelec v Las Vegas zabili desítky lidí

Ani v roce 2017 neutichly aktivity islámských teroristů a jejich přívrženců. V březnu došlo k útoku v Londýně: na Westminsterském mostě vjel 52letý Brit muslimského vyznání automobilem do kolemjdoucích. Incident si vyžádal pět mrtvých. K dalšímu masakru došlo v Londýně v červnu, kdy teroristé najeli do chodců na London Bridge a poté pobodali nakupující v tržnici Borough Market.

Nejvíce však veřejnost zasáhl v květnu 2017 sebevražedný bombový útok v hudební aréně v Manchesteru. Po skončení koncertu zpěvačky Ariany Grande teroristé zabili 22 lidí a dalších 116 zranili. Nejtragičtější masakr střelnou zbraní v moderních dějinách USA s 58 oběťmi má pak na svědomí americký milionář Stephen Paddock. V Las Vegas vraždil 1. října.

Společnost Tesla instalovala v Austrálii obří baterii

Největší lithium-iontová baterie na světě vyrostla u města Hornsdale. Má vyřešit problémy s výpadky elektřiny, s nimiž se Austrálie potýká hlavně na jihu země během vlny tropických veder, kdy všichni naráz zapínají klimatizaci. Nová baterie americké společnosti Tesla o výkonu 100 megawattů a kapacitě 129 megawatthodin dokáže pokrýt hodinovou spotřebu elektřiny přibližně třiceti tisíc domácností. Šéf Tesly Elon Musk ji Australanům nabídl přes sociální síť Twitter. Zároveň slíbil, že pokud firma nestihne projekt dokončit do 100 dnů po podpisu smlouvy, dá ji Austrálii zadarmo.

Jaderná válka na spadnutí? Trump pohrozil zničením KLDR

Od studené války nebyl svět zřejmě tak blízko jadernému konfliktu jako letos. Jen za Trumpova prezidentování provedla Severní Korea 23 raketových testů. Na začátku září navíc přišla s tvrzením, že úspěšně otestovala vodíkovou bombu. Nedlouho poté její vůdce Kim Čong-un uvedl, že se KLDR stala jadernou velmocí. Americký prezident Donald Trump pohrozil zemi totálním zničením, pokud bude ve zbrojení pokračovat. Pchjongjang na to zareagoval prohlášením, že „válka je nevyhnutelná.“