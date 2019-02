Vývoj po loňské vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky vyústil na Slovensku nejen ve výměnu kabinetu a oslabení pozice bývalého nejdéle sloužícího premiéra Roberta Fica v politice, ale také se polarizovala společnost. ČTK to řekl politolog Pavol Baboš.

"Na politické scéně to byla změna vlády. To, co se dělo dál, je postupné ztrácení vlivu bývalého premiéra Fica. Je to vidět na tématech, která není schopen protlačit. Je to vidět na jeho snaze o funkci ústavního soudce, což mu nevyšlo," uvedl Baboš.