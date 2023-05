/ANALÝZA/ Ve Spojených státech už nabírá zřetelné obrysy další boj o prezidentské křeslo. Floridský katolický konzervativec Ron DeSantis vyhovuje republikánským elitám, které by ho rády viděly v Bílém domě místo nevyzpytatelného Donalda Trumpa. U republikánských voličů ale zatím nevede.

Guvernér Floridy Ron DeSantis oznámil kandidaturu na prezidenta Spojených států. | Foto: Profimedia

Je mu čtyřiačtyřicet, skoro o polovinu méně než současnému americkému prezidentovi, demokratu Joe Bidenovi. A také exprezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého musí na cestě do Bílého domu porazit ve stranických primárkách. To bude možná obtížnější než sesadit samotného Bidena. Guvernér Floridy Ron DeSantis loni v listopadu bez problémů obhájil své křeslo a minulý týden oficiálně oznámil svoji účast v boji o post amerického prezidenta. „Jsem Ron DeSantis a kandiduji na prezidenta, abych vedl náš velký americký návrat,“ prohlásil.

Z velkolepého představení na síti Twitter, kde měl být u jeho oznámení vedle milionů uživatelů také přímo majitel sociální sítě, vizionářský miliardář Elon Musk, se nakonec stal velký trapas DeSantisovy kampaně.

Obří zájem zřejmě vedl k přetížení sítě, která nápor podle všeho nezvládla. Uživatelé Twitteru se potýkali s několika dlouhými výpadky, které měly trvat přibližně půl hodiny. Sociální síti se nakonec podařilo problémy vyřešit, z DeSantisovy virtuální místnosti se však tou dobou už odpojilo mnoho tisíc lidí.

Zdroj: Youtube

Exprezident Trump, jeho aktuální hlavní soupeř, na své sociální síti Truth Social zveřejnil video srovnávající jeho oznámení kampaně před davem fanoušků s nefunkčním twitterovým streamem svého soka. Legraci si z DeSantise udělal i Joe Biden, který ke svému Twitteru s volebním inzerátem přidal ironickou poznámku „Tento odkaz funguje“.

Zatím jen 25 procent republikánů

Twitter ale obtíže vysvětlil pozitivně - obrovským zájmem DeSantisových fanoušků. Ti mu ostatně i přes technické problémy během pár desítek minut poslali na kampaň mnoho milionů dolarů, což je ve Spojených státech jedna z hlavních podmínek vedení efektivní a úspěšné kampaně.

DeSantis sice evidentně nebude mít problémy s penězi, velkým problémem je ale teď jeho malá a klesající popularita mezi republikánskými voliči. Podle posledního průzkumu, který vznikl už po oznámení kandidatury a zveřejnila ho americká televize NBC, by nyní Trump floridského guvernéra v primárkách hladce porazil a získal by při tom 46 % hlasů registrovaných republikánských voličů. DeSantis sám má sice obrovský odstup od dalších kandidátů, ale průzkumy mu nyní mezi republikány dávají jen 25 % hlasů.

Protesty před hotelem Four Season v Miami, v němž floridský guvernér Ron DeSantis oznámil kandidaturu na prezidenta USA.Zdroj: Profimedia

Trump se zásadami

Pokud jde o názory na takové věci, jako jsou covid, kontrola zbraní, postavení homosexuálů, Ukrajina a další, Trump a DeSantis se mezi sebou zásadně neliší. Floridský guvernér má ale mnohdy ještě tvrdší a jasnější názor než vlastně zcela bezzásadový Trump.

Proto ho skutečně konzervativní část společnosti před Trumpem upřednostňuje. Konzervativní magazín National Review si sice, podobně jako všichni ostatní, všiml problémů s Twitterem, ale do titulku dal jinou věc a totiž to, jak úspěšně se DeSantisova kampaň rozjela z hlediska příspěvků na ni. Za prvních čtyřiadvacet hodin od vyhlášení kandidatury vybral floridský guvernér přes osm milionů dolarů. Dostat se na podobnou sumu trvalo Trumpovi více než měsíc.

Konzervativcům se líbí třeba DeSantisův zásadový postoj, kdy ve floridských školách zakázal kritickou rasovou teorii, jež žádá zvýhodňování menšin, protože podle ní jen přijímání formálně rasově neutrálních zákonů nemusí stačit k tomu, aby byly rasově neutrálně uplatňovány.

Zakázal také propagaci LGBT postojů a tvrdě tlačí na omezení potratů, které jsou dnes na Floridě možné jen do šestého týdne těhotenství, s výjimkou znásilnění, incestu, či ohrožení života ženy. Trump ho kvůli tomu všemu ironicky označuje jako „svatouška“.

Guvernér Floridy Ron DeSantis s rodinou, 3. ledna 2023.Zdroj: Profimedia

Ve floridské populaci, která je dnes s nadsázkou obřím domovem důchodců pro celé Spojené státy americké, tyto postoje zabírají. A dříve problematický dvacetimilionový americký federální stát, u něhož se nevědělo, zda volby dopadnou ve prospěch demokratů, nebo republikánů, se pod DeSantisovým vedením mění v republikánskou baštu.

Není to ale jen díky konzervativním společenským postojům. Po posledním ničivém hurikánu ukázal DeSantis také své organizační schopnosti, načež ho přímo na Floridě pochválil i jeho ideový protivník, prezident Joe Biden.

Zdroj: Youtube

Hospodářskou výhrou se zase ukázal být DeSantisův kritický postoj k nejtvrdším koronavirovým restrikcím, díky čemuž se Florida z covidové pandemie zotavila ekonomicky velice rychle, což přilákalo do tohoto jižního výběžku USA mnoho investic. Pokud jde o válku na Ukrajině, DeSantis se k americké podpoře Kyjevu staví rezervovaně, protože hlavní problém nevidí v Rusku, ale v totalitní Číně.

Poražený Trump se může mstít

To vše ale mezi radikálně naladěnými republikánskými voliči nemusí stačit. Nadějí pro DeSantise jsou Trumpovy soudní problémy, kdy působí jako atomový reaktor, jehož reakce ale už dávno přestala být řízena.

I v republikánských primárkách poražený (což nyní ale nevypadá pravděpodobně) Trump však může DeSantisovi cestu do Bílého domu zatarasit. Exprezident totiž vyhrožuje, že půjde do voleb tak jako tak. To by zcela určitě DeSantisovi část republikánských voličů odebralo a podle analytiků umetlo cestu do Bílého domu Joe Bidenovi. Biden totiž sice rozhodně nepůsobí zcela fit, ale ve veřejném mínění drží s Trumpem krok a v mnoha průzkumech ho stále poráží. DeSantise ovšem zatím také.