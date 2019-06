Britská organizace pro bezpečnost v námořní dopravě United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) uvedla, že se incident vyšetřuje. Zástupce britského námořnictva v Bahrajnu uvedl, že si je záležitosti vědom, ale odmítl uvést bližší podrobnosti. UKMTO spadá pod britské námořnictvo.

Organizace Dryad Global předběžně identifikovala plavidlo, které se zřejmě stalo terčem útoku jako tanker MT Front Altair. Lod, která pluje pod vlajkou Marshallových ostrovů, podle tohoto zdroje stále hoří.

Na webových stránkách íránské státní televize se s odvoláním na satelitní snímky proíránského libanonského kanálu Al-Majádín píše, že se terčem útoku staly dva ropné tankery v Ománském zálivu. Zpráva ale podle agentury AP nebyla podložena žádnými důkazy.

The first picture purportedly shows smoke billowing up from an oil tanker following suspected attacks in the Gulf of Oman#GulfOfOman #OilTanker #Oil #SeaOfOman pic.twitter.com/zjyE46jYhb