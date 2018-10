Roskosmos: Nový pilotovaný let k ISS je plánován na jaro 2019

Všeobecní administrativní pracovníci Pracovník obchodního oddělení. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: vedení jednání s tuzemskými a zahraničními zákazníky, péče o stávající zákazníky, získávání nových zákazníků., , Požadujeme: SŠ/ VŠ vzdělání potravinářského nebo ekonomického směru, znalost AJ nebo NJ - druhý jazyk výhodou, schopnost vyjednávat, samostatnost, odpovědnost, praxe v obchodní činnosti potravinářského zaměření výhodou., , Nabízíme: HPP, možnost pracovního postupu, termín nástupu listopad - prosinec 2018., , V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na výše uvedenou adresu nebo e-mail.. Pracoviště: Škrobárny pelhřimov, a.s., Křemešnická, č.p. 818, 393 01 Pelhřimov. Informace: Iva Váňová, +420 565 301 811.

Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami VYCHOVATEL/KA. Požadované vzdělání: bakalářské. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24810 kč, mzda max. 28650 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: A11 z:13/8/2018 a:11/10/2018, Požadujeme:, - ukončené VŠ vzdělání v oboru speciální nebo sociální pedagogiky, popř. VŠ v oboru vychovatelství (do roku 2004), či kombinace studia pedagogiky se speciální pedagogikou v rámci celoživotního vzdělávání při vysoké škole, - bezúhonnost, zdravotní i psychickou způsobilost., Nabízíme:, - 40 dní dovolené, 12 dní samostudia, po 3 měsících možný osobní příplatek, stravování v místě výkonu práce., Kontakt:, - telefonicky, e-mailem, uveden viz výše.. Pracoviště: Dětský domov a školní jídelna, frýdek-místek, p.o., Na Hrázi, č.p. 2126, 738 01 Frýdek-Místek 1. Informace: Břetislav Váca, +420 558 412 421;558 412 412.

Zámečníci strojů Zámečník, kotlář. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: AKTUALIZACE 11.10.2018 !!!, První kontakt osobní, písemný!!!, , Požadavky: , - Znalost čtení technické dokumentace, - Manuální vzručnost, - Zdravotní způsobilost - hluk, prach, vibrace, - praxe ve svařování - svářečský průkaz může být i propadlý, vitáno, není však podmínkou. lze u zaměstnavatele obnovit či dodělat!!!, , Pracovní náplň: Práce s elektrickým i vzduchovým nářadím; dělení, tváření, broušení, vrtání materiálu. Sestavování dílů do celku podle výkresové dokumentace. Obsluha zdvihacích a vázacích zařízení., Součástí výběrového řízení je teoretická zkouška znalosti čtení technické dokumentace , , Zaměstnavatel nabízí: , -Možnost profesního a kvalifikačního růstu. , -Zdrav. Dovolená, Příspěvek na živ. a důch. pojištění, podnikové stravování, zvýšené příplatky pro svářeče, , Pracovní doba: ranní 6:00 - 14:00hod, odpolední 13:30 - 21:30hod, , Místo výkonu práce:, - Ondřejovická strojírna a.s. pracoviště Salisov 49, 793 76 Zlaté Hory, , Zájemci se mohou hlásit: , - osobně na provozovně zaměstnavatele, po předchozí telefonické (584 461 117) dohodě, - zasláním písemné nabídky a stručného životopisu (CV) na e-mail: zondlak@ondrstroj.cz. Pracoviště: Ondřejovická strojírna a.s. - pracoviště, 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách. Informace: Evžen Zondlák, +420 584 461 117.