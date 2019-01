Vláda řeckého premiéra Alexise Tsiprase ve středu rozdílem jediného hlasu získala důvěru parlamentu. Zažehnala tak vládní krizi, kterou způsobil víkendový odchod menšího koaličního partnera. Ten nesouhlasil s dohodou o názvu sousední Makedonie, informovala agentura Reuters.

Řecký premiér chtěl hlasováním znovu získat legitimitu pro svůj kabinet poté, co vládní koalici opustila strana Nezávislí Řekové (ANEL), jejíž šéf a zároveň ministr obrany Panos Kammenos rezignoval kvůli nesouhlasu s dohodou o názvu Makedonie. Pokud by Tsipras ve středu neuspěl, hrozily by Řecku předčasné volby.

Vládní kabinet však podpořilo 151 poslanců ze 300, což podle agentury Reuters otevírá cestu k parlamentnímu schválení makedonské dohody. Pro důvěru vládě se kromě 145 členů Tsiprasovy levicové strany SYRIZA vyslovilo i pět rebelujících poslanců strany ANEL. Klíčový 151. hlas pak patřil Spyrosi Danellisovi, zástupci opoziční proevropské strany Potami.

Tsipras loni podepsal dohodu se Skopje, která řeší dlouholetý spor o název Makedonie. Klíčovým bodem kompromisu však bylo, že sousední země přijme za svůj Severní Makedonie. Řecko naopak nebude protestovat proti vstupu Makedonie do NATO a případně i EU. Skopje svoji část dohody už splnilo, když ji oficiálně ratifikovalo a zároveň do makedonské ústavy začlenilo dodatek o změně názvu země.

Dlouholetý spor o název

Neshody mezi Řeckem a Makedonií panují od roku 1991, kdy Skopje vyhlásilo nezávislost pod názvem Makedonská republika. Řecká vláda tento krok totiž považuje za zásah do svého kulturně-historického dědictví a skrytý územní nárok na stejnojmennou severořeckou provincii. Dlouhotrvající rozpor maří makedonské šance na vstup do Evropské unie a do NATO, protože Řecko by tento krok vetovalo.

Kvůli řeckým námitkám se také musela Makedonie v roce 1993 připojit k Organizaci spojených národů pod složitým a nepraktickým jménem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia, zkráceně FYROM). Desítky zemí, mezi nimi i Spojené státy a Rusko, nicméně oficiálně uznaly název "Makedonie".