Rozhodne se příští týden, řekl Trump ke schůzce s Kimem. Stále ji ale nevyloučil

O osudu vrcholného summitu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kimem Čong-unem se rozhodne příští týden, uvedl ve středu Trump. Dodal ale také, že tato schůzka je stále velice dobře možná.

Příští týden by měla proběhnout v Singapuru přípravná mise, jíž by se měli asistenti obou státníků. Na jejím výsledku záleží, zda se plánovaný summit 12. června uskuteční, nebo ne. "V Singapuru uvidíme. Velmi dobře by mohl proběhnout. Ale ať bude výsledek jakýkoli, budeme jej znát příští týden," uvedl Trump na dnešní tiskové konferenci v Bílém domě. Informuje o tom agentura AFP.

"Jestli pojedeme, bude to, myslím, pro Severní Koreu skvělá věc," dodal americký prezident.

Trumpem osobně vybraní pobočníci - včetně zástupce náčelníka štábu Joe Hagina a zástupkyně poradce pro národní bezpečnost Miry Ricardelové - odcestují příští týden do Singapuru,a by se zde sešli se svými severokorejskými protějšky. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo už dříve řekl, že nyní závisí existence summitu na postoji KLDR, konkrétně na jejím vůdci Kimovi.

"Požádal o schůzku a americký prezident souhlasil, že se s ním setká. Vidím velmi nadějně, že se toto setkání uskuteční," řekl Pompeo.

Jednání na nejvyšší úrovni mezi Trumpem a Čong-unem mělo následovat po summitu mezi vůdci Severní a Jižní Koreje, který se jevil jako úspěšný a směřující k faktickému ukončení války mezi oběma zeměmi a jadernému odzbrojení na Korejském poloostrově. Severní Korea však v květnu obvinila USA a svého jižního souseda z přípravy invaze, kterou mělo podle ní představovat společné pravidelné cvičení jihokorejských a amerických vojenských jednotek. KLDR kvůli tomu zrušila další schůzku s Jižní Koreou a pohrozila, že se nemusí uskutečnit ani summit s prezidentem Spojených států.