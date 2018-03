Rozhodnuto. Překvapení se nekoná, Rusku bude dál vládnout Putin

Podle očekávání byl novým ruským prezidentem opětovně zvolen Vladimir Putin. Nastupuje tak do svého čtvrtého a posledního funkčního období. Podle prvních průzkumů získal v prezidentských volbách 73,9 procenta hlasů. K volbám přišlo zhruba 60 procent voličů.

Putin si dlouhodobě držel u veřejnosti podporu kolem 70 procent, což loni potvrdily i dva největší předvolební průzkumy, jeden státní a druhý nezávislý. Kreml se také netajil s tím, že usiluje o to, aby stávající prezident získal ve volbách nejméně 70 procent hlasů a aby k urnám dorazilo minimálně 70 procent oprávněných voličů.

Délka vládnutí současného prezidenta ale vyvolávala současně otázku, zda tomu tak opravdu bude. Podle některých pozorovatelů se právě kvůli dlouhodobému Putinovu setrvávání ve funkci mohlo letos mnoho voličů zdržet hlasování. Tento předpoklad se potvrdil jen částečně: Volit sice přišlo podle údajů zveřejněných v době uzávěrky jen asi 60 procent voličů, ale Putin získal zhruba 74 procenta hlasů.

Prezidentské volby také poznamenalo několik mimořádných událostí. Konaly se v době čtvrtého výročí ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym, což byl v té době krok, který měl posílit Putinovu již tak dost silnou popularitu. I na Krymu se proto objevily ruské volební místnosti a hlasovací urny, ale Ukrajina se s tím odmítla smířit. V odvetu proto ukrajinské bezpečnostní složky i místní nacionalistické skupiny v neděli blokovaly vstupy do ruských konzulátů na Ukrajině.

Ruská opozice navíc zveřejnila svědectví o tom, že ruské firmy svážejí zaměstnance do volebních místností autobusy, aby volební účast byla co největší, a ještě jim nařizují, jak mají hlasovat - přičemž někdy požadují, aby se zaměstnanec ve volební místnosti vyfotil na důkaz. Někteří lidé zase údajně vhazovali do uren víc lístků najednou.

Na řadě míst kamery zachytily, jak hlasující vhazují do urny několik lístků najednou. V obci Ljubercy dokonce vhodil svazek lístků do urny jeden ze členů volební komise. V Petrohradě zase údajně volební komise dovolují hlasovat lidem, kteří nejsou zapsaní v seznamech.

Jeden z nejhlasitějších Putinových kritiků Alexej Navalny vyzval Rusy, aby volby bojkotovali. Navalnyj chtěl být Putinovým protikandidátem, ale jeho účast znemožnily ruské volební orgány, údajně z důvodu, že byl odsouzen za finanční trestní činy a dostal podmíněný trest (Navalnyj byl v červenci 2013 odsouzen k pětiletému nepodmíněnému trestu za zpronevěru, který mu byl v říjnu téhož roku změněn na podmíněný. V prosinci 2014 dostal další podmíněný trest v délce 3,5 roku. odsouzen byl i jeho bratr, pozn. red.).

"Už se dá směle prohlásit: spletli se ti, kdo říkali, že na těchto volbách se bude méně falšovat," napsal dnes Navalnyj na svém webu.

Proti Putinovi se tak nakonec postavilo sedm protikandidátů, z nichž nejvýznamnější byli tři: komunista Pavel Grudinin, nacionalista Vladimir Žirinovskij a socialisticky zaměřená moderátorka a novinářka nezávislé televizní stanice Dožď Xenija Sobčaková. I ti však dosahovali jen zlomku Putinovy podpory a soupeřili maximálně o pozici dvojky. Tu nakonec získal s 11 procenty hlasů Pavel Grudinin.