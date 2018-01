Rozsáhlé záplavy a bahno v jižní Kalifornii zabily už nejméně pět lidí

Západní pobřeží Spojených států v úterý nad ránem místního času zasáhly prudké deště. V okrese Santa Barbara liják vyvolal příval bahna, který strhl nejméně tři domy. V dalších budovách a autech uvěznil množství lidí, kteří museli být vyproštěni hasiči a záchranáři. Někteří zachránění museli byli převezeni do nemocnic.

Během vyprošťovací akce bylo v Montecitu objeveno pět mrtvých těl. Místní navíc ohlásili úřadům nespecifikované množství pohřešovaných, po kterých záchranáři stále pátrají.

Viewer Mary Long sent in this photo from Santo Tomas Lane in Montecito. Mud in her living room. #CAStorm pic.twitter.com/uRL2ZBuLQA

Místní úředníci podle BBC uvedli, že se lidé i záchranáři musí brodit bahnem až po pás vysokým.

V okrese Santa Barbara bylo kvůli obavám z dalších záplav a sesuvů půdy evakuováno na sedm tisíc lidí. Celkově už úřady evakuovaly přes 30 tisíc obyvatel Kalifornie.

Flash flood / massive amounts of mud swept thru #montecito oaks neighborhood. Mud buckling doors trying to get in house. People on roofs. Power out. Power lines down all over #mudslide pic.twitter.com/1SvgOpqBTw