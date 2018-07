Rozsáhlé požáry v Kalifornii mají pět obětí, 17 lidí se pohřešuje

Některé vesnice jsou zcela spálené. Boj s požárem komplikují ohnivá tornáda, která vyvracejí stromy z kořenů a převracejí auta. Informoval o tom server BBC.

Požár vypukl v pondělí, jeho příčinou byl zřejmě požár auta, který se rychle rozšířil. Nyní zuří na území o rozloze téměř 200 kilometrů.

„Vím, že to říkáme každý rok. Ale hoří to jinak, hoří to agresivněji, je to naprosto nevídané,“ uvedl mluvčí hasičů Ken Pimlott s tím, že požár se může dále šířit. Oblast totiž sužuje horké počasí.

S živlem nyní bojuje více než 3400 zkušených požárníků.

Jeden z evakuovaných, Ed Bledsoe popsal situaci, kdy mu jeho žena Melody zavolala, zatímco byl na nákupu a řekla mu, aby se vrátil domů, jelikož v okolí hoří. Než stačil přijet, byl již jeho dům spálený.

„To, co vidíme, je ohnivý vír, tedy doslova tornádo,“ uvedl dále Ken Pimlott. „Oheň se dostal do větrné vichřice obřího rozsahu, která vyvrací stromy, převrací auta a ničí silnice. Jsme v opravdovém ohrožení," dodal.

Ohně zuří napříč Spojenými státy, zaznamenáno bylo na 90 ohnisek požárů. Uzavřena musela být například většina Yosemitského národního parku.

#CarrFire Update:

- At least 5 people dead from wildfire in Redding, California

- Fire has burnt nearly 81,000 acres, only 5% contained

- 17 People missing

- 500 structures destroyed, 5,000 threatened

- “Firenadoes” or fire tornadoes reported in the area pic.twitter.com/uXS187GrDD