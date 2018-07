Rozšíří se systém občanských průkazů i na Brity? Země nechce další skandál

Do systému, v němž se bude ve Spojeném království žádat o občanské průkazy, by se měli po brexitu nově registrovat mimo občany EU také rodilí Britové. Země tak chce zamezit podobným přehmatům, jaký se udál dříve v letošním roce, kdy byli přistěhovalci s povolením k pobytu neprávem nařčeni z nelegální migrace.

Plánuje se, že registrace by občany Evropské unie měla stát 65 liber (zhruba 1870 korun). Má prý zajistit, aby lidé v zemi mohli legálně zůstat i poté, co Spojené království z EU vystoupí.

Ministerstvo vnitra, jež má změny na starosti, dále ve zprávě píše, že by se zápis měl týkat také rodilých Britů, byť zpočátku pouze na dobrovolnické bázi. Řádný systém identifikace má předejít dalším skandálům, jakým byl například "Windrush". Ten se udál v dubnu a květnu letošního roku.



V něm byli občané zemí Commonwealthu, tedy Společenství národů, které spadá pod vládu Velké Británie, neprávem zadrženi. Odpovědný orgán pro imigraci se s nimi odmítl bavit, mnoha lidem navíc vyhrožoval ztrátou práv a zaměstnání či deportací, byť disponovali řádným povolením k pobytu.

Každý, kdo přijel na území Británie před rokem 1973, získal permanentní povolení automaticky (pokud do dvou následujících let zemi neopustil), často však jako důkaz chyběly potřebné dokumenty. Mnoho dalších, které letošní nedorozumění postihlo, se pak na ostrovech už narodilo.



Během opravy toho, co ministerstvo napáchalo (mimo jiné obětem skandálu zničilo tzv. "příjezdové karty"), vyšlo najevo, že od roku 2002 již bylo neprávem deportováno 63 jedinců. Odpovědné osoby se totiž domnívaly, že se jedná o nelegální přistěhovalce.

Spojené království vystoupí z EU přesně 29. března 2019 ve 23:00 (v Česku 30. března v 1:00). Obyvatelé Unie, kteří do země přijedou nejpozději ke konci přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, ale nebudou za sebou mít alespoň pět let "bydlení" v zemi, mohou o povolení k trvalému pobytu usilovat i po uplynutí této doby.



Lidé budou muset poskytnout své osobní údaje, trestní rejstřík a čestné vyjádření, zdali v Británii bydlí, nebo ne. David Goodhart, jenž vede státní úřad pro demografii, imigraci a integraci se nechal slyšet, že systém občanských průkazů, které mimochodem Británie vyřadila v roce 1952, je podle něj správným řešením.

„Výrazně doporučujeme znovuotevření debaty o zavedení občanských průkazů, abychom lidi uklidnili, že víme, kdo a jak dlouho vůbec v zemi je a jaké má nároky,“ uvedl Goodhart pro britskou televizi BBC.



Schéma "občanek", jež mělo stát až pět miliard liber (téměř 144 miliard korun), přitom Labouristická strana zavedla již v roce 2006. Theresa Mayová jej však zrušila v roce 2010, kdy se stala ministryní vnitra.

„Ilegální přistěhovalectví je nejen nefér k legálním migrantům, kteří se chtějí někam posunout, nebo k zaměstnavatelům, kteří hrají (a platí) podle pravidel, ale rovněž také podporuje temný svět kriminality a vykořisťování, v němž roste moderní otroctví,“ dodal Goodhart.

Obecná amnestie pro zhruba 500 tisíc nelegálních přistěhovalců žijících Británii by podle něj vyslala špatný signál. Ti, kteří v Británií žijí více než deset let, by nicméně určité formy regularizace, tedy legalizace dočasného, nebo trvalého povolení k pobytu, měli podle nových stanov dosáhnout.

Zmíněná zpráva slibuje mimo jiné "rozhodnější" proces vystěhování, možnost žádosti o azyl i mimo území Spojeného království, amnestii pro nelegální přistěhovalce, kteří jsou v zemi více než deset let, či více peněz pro migranty, kteří musejí zemi opustit, přičemž jim oddělení pro mezinárodní rozvoj pomůže nastartovat lepší život v zemích, odkud pocházejí.



Dále by měl být spuštěn také elektronický systém pro cestovní autorizaci, který umožní obyvatelům mimo EU využít e-brány, což urychlí příchod do země, a v neposlední řadě by měl být snížen poplatek za žádost o občanství z 1500 liber za osobu (přes 43 tisíc korun) a 5000 liber za rodinu se dvěma dětmi (téměř 144 tisíc korun). Nová výše obou částek doposud specifikována nebyla.