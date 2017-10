Z města zbyly jen ruiny. Marawi rozstřílel Islámský stát

Hnutí ANO se už ve druhém kole povolebního vyjednávání se stranami, které uspěly ve sněmovních volbách, nesetká se STAN a TOP 09. České televizi (ČT) to dnes řekl předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš. Vládu i s důvěrou Sněmovny by rád měl do Vánoc.