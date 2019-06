Podle šéfa policie ve Virginia Beach Jamese Cervery byl střelec sám a střílel do lidí "nahodile". Šest zraněných bylo převezeno do nemocnic. Cervera řekl, že to byl dlouholetý běžný městský zaměstnanec a byl roztrpčený. Přesné okolnosti střelby jsou však podle něj předmětem vyšetřování. "Opravdu máme víc otázek, než odpovědí," podotkl policejní šéf.

Virginia Beach Chief James Cervera provides details on shooting: “I want you to know that during this gun battle basically, the officer stopped this individual from committing more carnage in that building” pic.twitter.com/bBiloTbIXO