Roztržka mezi spojenci. Trump pohrozil Turecku tvrdými sankcemi

Americký prezident Donald Trump uvedl, že uvalí rozsáhlé sankce na Turecko, pokud neosvobodí amerického pastora. Ten v zemi stojí před soudem kvůli obviněním z terorismu a špionáže. Turecký ministr zahraniční Mevlüt Çavuşoğlu v reakci uvedl, že Ankara nebude tolerovat hrozby od nikoho.

„Nikdo nediktuje Turecku. Netolerujeme hrozby od nikoho. Právní řád je pro všechny, žádná výjimka,“ napsal Çavuşoğlu na Twitteru. Turecko je stejně jako Spojené státy členem NATO a obě země jsou spojenci.

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 26, 2018

Jako první zmínil ve čtvrtek možnost uvalení ekonomických sankcí, pokud Turecko nepropustí zadržovaného pastora Andrewa Brunsona, americký viceprezident Mike Pence ve svém vystoupení na třídenní konferenci o náboženské svobodě v USA. „Brunson je nevinný muž. Neexistují proti němu důvěryhodné důkazy," řekl Pence.

Krátce na to napsal Donald Trump na Twitteru, že USA „zavedou vůči Turecku velké sankce za jejich dlouhodobé zadržování pastora Andrewa Brunsona“. „Velice trpí. Tento nevinný člověk víry by měl být propuštěn okamžitě,“ dodal prezident z paluby Air Force One, zatímco letěl do Iowy.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018

Padesátiletý evangelický pastor Andrew Brunson byl ve středu po roce a půl ve vazbě přesunut do domácího vězení. Jak uvedla státní zpravodajská agentura Anadolu důvodem byly „zdravotní problémy.

Trump opakovaně požadoval propuštění Brunsona a minulý týden napsal na Twitteru, že zadržení pastora je „naprostá hanba“. Jedním z Brunsonových právníků je Jay Sekulow, který také zastupuje Trumpa.

Brunson, který žije v Turecku již dvě desetiletí a vedl protestantskou církev v Izmiru, byl spolu se svou ženou zatčen v říjnu 2016 v rámci čistek po nezdařeném pokusu o převrat. Zatímco jeho žena byla po pár dnech propuštěna, Brunsonovi hrozí celkem až 35 let vězení.

Prokuratura ho viní z kontaktů na zakázanou Stranu kurdských pracujících (PKK) a hnutí Fethullaha Gülena, které Erdogan viní z nepovedeného převratu a dlouhodobé snahy ho svrhnout. Obě tyto organizace Ankara označuje za teroristické a pastor se měl kontakty s nim dopustit „spáchání trestných činů jménem teroristických skupin, aniž by byl jejich členem“. V případě prokázání viny mu za to hrozí až 15 let vězení.

Kromě toho však Turecko obvinilo Brunsona i ze špionáže. V tomto případě je pak trestní sazba 20 let. Zadržovaný pastor však všechna obvinění odmítá.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v minulosti spojil Brunsonův návrat do USA k vydávání duchovního Fethullaha Gülena, který v současnosti žije v emigraci ve Spojených státech.