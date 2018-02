Rumuni rozprodávali v aukci Ceauşescovu pozůstalost, včetně toaletního papíru

Rumunská aukční síň uspořádala včera u příležitosti nedožitých stých narozenin komunistického diktátora Nicolai Ceauşesca aukci věcí z jeho pozůstalosti. Mezi 250 prodávaných položek patřil například diktátorův lovecký oblek, ale i jediná dochovaná role dobového toaletního papíru.

Za čtyři sta eur byla vydražena lovecká čepice s kožešinovou podšívkou, kterou Ceauşescu coby vášnivý lovec nosíval do lesa. Peněženka z mátově zelené kůže a módní boty vyrobené pro jeho manželku Elenu Ceauşescovou byly prodány za 600 eur. Pozoruhodnou položkou na seznamu byla i dochovaná role dobového toaletního papíru, který patřil v pozdním komunismu k nedostatkovému zboží. Byla vydražena za 10 eur. Vyvolávací cena většiny artefaktů se pohybovala od 100 do 200 eur.

Podle ředitele výzkumu aukční síně Artmark Iuliana Plestia jsou potenciálními Rumuni středního věku, kteří sbírají předměty upomínající na jejich dětství a mládí, nebo mladší lidé, jež zajímají hlavně módní plakáty z doby komunismu. Uvedla to stanice ABC News.

Totalitní režim skončil v Rumunsku stejně jako v Česku na podzim roku 1989, v Rumunsku ovšem za cenu krveprolití v rumunském městě Temešvár, kde se proti demonstrantům obrátily ozbrojené jednotky rumunské tajné státní policie Securitate. Manželé Ceauşescovi se pokusili z Rumunska uprchnout, ale byli dopadeni, na místě odsouzeni samozvaným vojenským tribunálem za "zločiny proti státu" a 25. prosince roku 1989 byli oba v rychlosti popraveni.

U příležitosti diktátorových nedožitých stých narozenin se u jeho hrobu na bukurešťském hřbitově shromáždila 26. ledna malá skupina jeho skalních fanoušků, aby oplakávali jeho smrt. Podle Plestia ale tito lidé nezapadají do profilu zájemců o aukci, protože Ceauşescův portrét už pravděpodobně mají a schovávají si ho doma jako vzpomínku, a na jiné relikvie nemají peníze.

Palác Cesianu-Racovita, v němž aukce probíhala, navštívila se svým přítelem i televizní redaktorka Ioana Popescová. "Není moc příjemné se na to dívat, připomíná nám to dobu, která nebyla právě skvělá. Z dokumentárního hlediska to může být ale přesto zajímavé," uvedla redaktorka.

Mezi historické položky patří například pozvání na večeři od posledního íránského šáha z roku 1975, novoroční přání amerického prezidenta Geralda Forda a fotografie prezidenta Richarda Nixona, který navštívil Rumunsko rok poté, co Ceauşescu odsoudil sovětskou invazi do Československa v srpnu roku 1968, a získal si tak pověst nekonvenčního vůdce v rámci sovětského bloku.

"Nixon si s Ceauşeskem nespojoval velké naděje, pro něj to byl marxista a venkovan, který se živil žvaněním a stal se prezidentem," tvrdí nicméně Plestiu.

Jednou z nejdražších položek v aukci byl velký vlněný koberec, na němž je ztvárněn rozzářený Ceauşesco ve společnosti rumunského valašského knížete Vlada Naražeče a dalších rumunských historických hrdinů, jimž tvoří pozadí socialistické symboly, traktory a továrny. Obraz se prodal za 1600 eur, což byl dvojnásobek vyvolávací ceny.

Ceausescu se dostal k moci v roce 1965 a až do počátku 70. let byl i populární. Později však zavedl tuhý diktátorský režim, při němž vládl Rumunsku železnou pěstí a tajná policie Securitate infiltrovala všechny oblasti života. Ceauşeskova diktatura navíc dovedla Rumunsko na okraj ekonomického krachu, kdy mnozí Rumunové čelili nedostatku potravin i energie.