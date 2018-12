Rus chtěl bránit neprávem stíhané mladistvé. Soud ho poslal do vězení

Ponomarjovova obhájkyně Irina Jacenková listu Kommersant řekla, že uvěznění jejího klienta může souviset s rozhodnutím moskevské radnice nepovolit demonstraci proti násilí, kterou Ponomarjov svolal na 16. prosince do centra ruského hlavního města. Žádost o povolení akce již zaslal, ale nynější odsouzení může podle Jacenkové být záminkou k zamítnutí.

Sedmasedmdesátiletý Ponomarjov, který je zakladatelem hnutí Za lidská práva, se naposledy ocitl za mřížemi v prosinci 2015 kvůli demonstracím za dodržování ústavy. Hnutí Za lidská práva pokládá nynější odsouzení svého zakladatele podle ruské redakce BBC za nezákonné a hodlá se odvolat, případně i k Evropskému soudu pro lidská práva.

Akce, kvůli které byl Ponomarjov nyní uvězněn, se odehrála 28. října. Ruská policie tehdy v Moskvě a Petrohradu zadržela desítky lidí demonstrujících proti věznění skupiny mladých lidí, které úřady drží za mřížemi již více než půl roku jako údajné extremisty.

