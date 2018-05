Ruská jaderná ponorka úspěšně otestovala salvu mezikontinentálních střel

Evropa by se měla přestat chovat jako protektorát Spojených států, ale začít se starat o vlastní obranu, a stát se tak jejich skutečným partnerem. Při debatě v Praze to dnes řekl bývalý strategický poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon. Vyjádřil také přesvědčení, že by v budoucnu mohlo dojít na návštěvu českého prezidenta Miloše Zemana v Bílém domě.