Ukrajinské hlavní město je plné krymských restaurací a kaváren. Většinou je vlastní Krymští Tataři, kteří museli z poloostrova odejít nebo nechtěli žít na Ruskem okupovaném území. A Ukrajinci je mají v oblibě kvůli dobrému, trochu exotickému jídlu a vínu, ale také proto, že jejich návštěvou dávají Krymským Tatarům najevo svoji solidaritu.

„Nechtěla jsem prostě mít ruský pas, bez něj je na Krymu dnes život hodně složitý. Tak žiju tady,“ říká mladá Krymská Tatarka ve vyhlášené kyjevské restauraci Musafir. Na rozdíl od nedaleko sedícího předáka krymských Tatarů, poslance ukrajinského parlamentu Mustafy Džemileva, nemá vstup na Krym Rusy přímo zakázaný. Ale sama neví, jak by takový pokus dopadl. „Možná by mě nepustili přes hranice, ale třeba by mě, jako jiné, hned zatkli,“ dodává.