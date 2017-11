Ruská televize: Češi by měli být za rok 1968 vděční. Zaorálek se ostře ohradil

Československo by mělo být Sovětskému svazu vděčno za rok 1968, napsal web ruské armádní televize Zvezda, které řídí ruské ministerstvo obrany. Článek se objevil dnes, kdy začala oficiální návštěva českého prezidenta Miloše Zemana v Rusku.

Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek se proti článku na webu ostře ohradil a informoval Zemanův doprovod, aby během jednání česká delegace upozornila na překrucování událostí roku 1968 v ruských médiích. Informovala o tom Česká televize.

„Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za ,sametových‘ revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy,“ tvrdí autor článku Leonid Maslovskij, který má v Rusku pověst publicisty, snažícího se rehabilitovat sovětské zřízení.

"Podle mě je to nepřijatelné a já jsem se kvůli tomu také spojil s delegací pana prezidenta a upozornil jsem je na tuto nepříjemnou skutečnost s tím, že vím, že ještě je čekají nějaká jednání. Já se domnívám, že to téma je takové, že by se také mělo při těch jednáních zvednout,“ dodal Zaorálek pro Českou televizi.

Podmínkou zlepšení vztahů mezi ČR a Ruskem je, aby ruská média spojená s vládními institucemi nezveřejňovala stanoviska, která jsou hrubým překroucením a dezinterpretací událostí roku 1968 v ČSSR. Nechceme poslouchat (číst), že jsme v roce 1968 čelili Západem organizovanému puči. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 21. listopadu 2017

Při podobných příležitostech jasně odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy tehdejší prezident Boris Jelcin v roce 1993, nynější prezident Vladimir Putin uznal morální odpovědnost Ruska za rok 1968 v roce 2006.

Ruská státní televize Rossija 1 v roce 2015 odvysílala film, který sovětskou invazi obhajoval. Zeman tehdy uvedl, že "ruská televize lže".

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému. Jednotky sovětské armády ze země odešly až po pádu komunismu v roce 1989.

Slušný prezident by tam nejezdil

Podle reakcí dalších českých politiků je článek ponížením Česka a je na místě, aby se proti němu česká diplomacie ohradila. "Každý slušný člověk by se po tomto sebral a odjel pryč, to platí i pro těch 120 podnikatelů," napsal na Twitter první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. "Slušný prezident by tam vůbec nejezdil a normální velvyslanec a ministr zahraničních věcí by se ohradil!" dodal.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík označil článek za hloupý propagandistický výrok, který ukazuje, jak důležité je být součástí evropských demokratických států. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský vyzval k ukončení prezidentské návštěvy. "Je možné větší ponížení? Ne. Je možné pokračovat v návštěvě? Ne. Zeman z České republiky dělá pokračováním návštěvy vazaly Putinova Ruska," míní.

Šéf občanských demokratů Petr Fiala podotkl, že prezident Zeman by měl v Rusku hájit zájmy České republiky a bránit překrucování historie. "Korektní vztahy nelze zaměňovat za servilitu," napsal Fiala. K důrazné reakci vyzval Zemana také kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. "Proti tomuto brutálnímu překrucování historie by se měl český prezident razantně ohradit," uvedl na Twitteru.