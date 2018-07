Ruské důchody? Kritika je předem zakázána

Rozhodnutí posunout občanům Ruské federace dobu odchodu do penze (pro muže na 65 let a pro ženy na 63 let) vyhnalo v neděli do ulic čtyř desítek ruských měst tisíce demonstrantů. Nejvíce jich protestovalo v Omsku, Čeljabinsku, Tomsku a Komsomolsku na Amuru.

Návrh nepopulární penzijní reformy předložila vláda těsně před začátkem mistrovství světa. Podle kritiků tak učinila naschvál v okamžiku, kdy se pozornost celé země upírá k fotbalu. Ve městech, kde se mistrovství hraje, se demonstrovat nesmělo. Celostátní média o protestech vůbec nereferovala. ČTĚTE TAKÉ: Putin nebude s Trumpem jednat o Krymském poloostrovu, uvedl Kreml Upozorňovat na nedostatky reformy nesmějí ani ruští politici. Prezidium vládnoucí strany Jednotné Rusko jednohlasně odvolalo tajemníka stranické buňky v Jaroslavli Michaila Borovického, který v souladu s odbory prohlásil, že se zvyšováním důchodového věku by se nemělo spěchat. Milionová petice To vše je v přímém kontrastu k petici za zrušení reformy, kterou na internetu podepsaly tři miliony lidí. Odpůrci nového nařízení upozorňují, že průměrná délka života ruských mužů je dnes 66,5 roku. „Pokud jim důchodový věk zvednou na 65 let, tak se ho ani nedočkají,“ uvedla pro britský deník Financial Times jedna z organizátorek protestů, Taťána Nagibinovová. ČTĚTE TAKÉ: Krize zažehnána. Angela Merkelová se dohodla se Seehoferem na kompromisu

Autor: Michal Bystrov