Ruské letadlo se po startu zřítilo. Nikdo ze 71 lidí neměl šanci přežít

Tryskové letadlo Saratov An-148 bylo na cestě do města Orsk. Stanice BBC uvedla, že letoun zmizel z radarů pouhé dvě minuty po odletu z letiště Domodědovo v Moskvě.

Podle agentury Interfax se zřítilo poblíž Argunova asi 80 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Na palubě bylo údajně 65 cestujících a šestičlenná posádka.

Na místě havárie letounu byly nalezeny trosky letadla a také prvních několik těl obětí. Podle záchranářů mohlo být příčinou neštěstí špatné počasí, chyba posádky nebo technický problém. Ruská média ale nespekulují o tom, že by se mohlo jednat o terorismus.

Vyšetřovatelé také již na místě našli černou skríňku se záznamy o letu.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm