Konflikt v Kerčském průlivu. Putin chce celé Azovské moře

Rodičovský příspěvek v Česku by se mohl zvýšit od roku 2020, a to o 80 000 korun na celkem 300 000 korun. Dohodli se na tom dnes zástupci vládních stran. Novinářům to po jednání koaliční rady řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Přidání by ročně mělo stát kolem devíti až deseti miliard korun.