Asad je spokojen s působením ruských sil. Měly by v Sýrii zůstat, řekl

Syrský prezident Bašár Asad si pochvaluje působení ruských sil v Sýrii. Jejich přítomnost v zemi je podle něj potřeba dlouhodobě, a to nejen pro boj proti terorismu. Syrská a Ruská vláda by také měly společně napomoci k rychlejšími návratu uprchlíků zpět do Sýrie.

„Ruské ozbrojené síly jsou potřebné k dosažení rovnováhy v našem regionu, přinejmenším na Středním východě, dokud se nezmění globální politická rovnováha. A to se možná ani nestane, nevíme. Takže je to důležité a nezbytné,“ řekl Asad v rozhovoru pro ruská média. ČTĚTE TAKÉ: Kolébka revoluce dobyta. Asad ovládl syrské město Dará Dodal, že dohoda Sýrie s Ruskem o letecké základně Hmímím byla podepsána na více než 40 let, což naznačuje, že vztah mezi oběma zeměmi je dlouhodobý. Rychlý návrat uprchlíků do Sýrie je pak v současnosti hlavní otázkou, o které se diskutuje mezi Damaškem a Moskvou, citovala Asada agentura Interfax. „Vyzýváme uprchlíky, zejména na Syřany, kteří zde podnikali, aby se vrátili,“ uvedl syrský prezident. ČTĚTE TAKÉ: Asad se sešel s Putinem. Řešili úspěch v boji s terorismem i mírové procesy K návratu vyzval syrské uprchlíky i ruský velvyslanec v Sýrii Alexandr Lavrenťjev, který řekl, že jim nic nehrozí ze strany vlády prezidenta Bašára Asada nebo syrského bezpečnostního aparátu. „Lidé chápou, že jim ze strany vlády a bezpečnostního aparátu nehrozí nebezpečí a vracejí se do svých domovů, na jejich území, která jsou nyní pod vládní kontrolou,“ řekl ruský velvyslanec při návštěvě sousedního Libanonu, kam uprchl přibližně milion Syřanů. ČTĚTE TAKÉ: Ze syrské Kunejtry odcházejí povstalci. Okamžitě pomůžeme místním, říká guvernér Asad se v rozhovoru vyjádřil i k otázce syrské civilní obrany, známé též pod názvem Bílé přilby, jejichž 800 příslušníků v neděli izraelská armáda evakuovala z válečné zóny v jižní Sýrii. Skupina, která se označuje za neutrální, a je široce podporována Západem, si připsala zásluhy za zachránění tisíců lidí v rebelech kontrolovaných oblastech, které byly vystaveny bombardování ze strany Damašku a jeho spojenců. Podle Asada však byli syrští záchranáři pouhým krytím pro militantní skupiny. „Osud bílých helem je stejný jako u jakýchkoli jiných teroristů," citoval syrského vůdce Interfax. „Mají dvě možnosti: složit své zbraně a využít amnestii, jak se to děje za posledních čtyřech až pěti letech, nebo být zlikvidován jako každý jiný terorista,“ řekl. ČTĚTE TAKÉ: Bílé přilby byly v nebezpečí. Izrael je ze Sýrie evakuoval do Jordánska

Autor: Pavel Škopek