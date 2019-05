Zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který řídil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby, dnes prolomil dvouleté mlčení a poprvé veřejně promluvil o výsledcích svého šetření. Američanům prostřednictvím médií vzkázal, že vměšování do voleb "si zaslouží pozornost každého občana USA".

Bývalý šéf FBI v krátkém prohlášení oznámil, že vyšetřování ruského vlivu skončil a odchází z ministerstva spravedlnosti "do soukromí". Závěrečná zpráva, kterou o pátrání svého týmu vydal, podle něj hovoří sama za sebe. Dokument, který má kolem 450 stran, označil za svou "závěť", další vyjádření od něj prý nelze očekávat. Pokud bude předvolán do Kongresu ke slyšení, neřekne nic, co by ve zprávě nebylo obsaženo.