Ruská vojenská pomoc Bělorusku by byla neospravedlnitelnou invazí, která by zničila zbytky běloruské nezávislosti. Podle agentury Reuters to dnes řekl litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Ruský prezident Vladimir Putin přislíbil vojenskou podporu svému běloruskému protějšku Alexandru Lukašenkovi, který již více než týden čelí masovým demonstracím. Před zásahem proti vlastním lidem varoval běloruskou armádu německý prezident, britská diplomacie uvalí sankce proti organizátorům represí.

Vladimir Putin, Alexandr Lukašenko | Foto: ČTK/AP/Kirill Kudryavtsev

"K ruské vojenské pomoci není důvod ani právní či jiný základ. Představovala by invazi, která by zničila poslední zbytky (běloruské) nezávislosti," řekl Linkevičius novinářům ve Vilniusu. "Rusko by tím hodně riskovalo, s ohledem na to, co se v Bělorusku děje i s ohledem na podporu lidí. Mělo by dospět k tomu, že invaze by byla neospravedlnitelná z právního, morálního či politického hlediska," dodal.