Podle britských vyšetřovatelů to byl právě on, kdo jako šéf tajné služby FSB posvětil, zřejmě s vědomím prezidenta Vladimira Putina, operaci s cílem zabít bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka izotopem radioaktivního polonia 210, které mu v listopadu 2006 v londýnském hotelu Millennium přimíchali do čaje ruští agenti.

Lipavský si předvolal ruského velvyslance. Má vysvětlit obvinění z terorismu

Ruský velvyslanec v Radě bezpečnosti OSN Vasilij Něbenzja v úterý obvinil Černochovou z podpory terorismu. Záminkou mu bylo její vyjádření po výbuchu automobilu, v němž v sobotu zemřela dcera ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina. Rusko už oznámilo, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby, což Ukrajina jednoznačně popřela.

Černochová v úterý velvyslancova obvinění odmítla, je podle ní zásadní rozdíl mezi „oslavou teroristického útoku“ a vyjádřením „nelítosti nad úmrtím fašistické propagandistky“ veřejně vyzývající k okamžitému vyhlazení Ukrajinců.

Předvolání ruského velvyslance

Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes rozhodl o předvolání ruského velvyslance a náměstek ministra Jaroslav Kurfürst se na schůzce „důrazně ohradil proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči ČR“ v Radě bezpečnosti. „Pokud chce Rusko mluvit o terorismu podporovaném státem, ať si zamete před vlastním prahem,“ uvedl ministr.

Ministryně obrany v sobotu na twitteru napsala, že jí není líto dcery ani truchlícího otce, ale naopak tisíců lidí „zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie“.

Schvalujete terorismus, vzkázal ruský velvyslanec Černochové. Ta to odmítá

„Obvinění Jany Černochové z podpory terorismu jakýmkoliv představitelem Ruské federace, která se dopouští válečných zločinů na Ukrajině, nelze považovat za nic jiného než projev vrcholného cynismu,“ sdělil v úterý ČTK premiér Petr Fiala (ODS) prostřednictvím svého mluvčího.

Patrušev v roce 1999 vystřídal Vladimira Putina, nynějšího ruského prezidenta, v čele ruské tajné služby FSB, vedl ji do roku 2008, kdy se stal tajemníkem bezpečnostní rady. Patrušev je pokládán za jednoho z nejbližších Putinových spolupracovníků.