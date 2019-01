Ruská vesmírná agentura Roskosmos se připravuje na novou éru v dobývání vesmíru. Vrátit Rusku pozici lídra v oblasti vesmírného výzkumu považuje šéf agentury Dmitrij Rogozin za hlavní cíl, kterého hodlá dosáhnout pomocí zcela nové strategie.

„V současnosti je to naše nejvyšší priorita,“ řekl Rogozin v rozhovoru pro ruskou státní televizi. „Zakotvíme to v nové strategii, kterou hodláme přijmout během letošního roku, abychom pro Rusko znovu získali dominanci ve vesmíru. Prosté a jednoduché.“

Šéf Roskosmosu zároveň uvedl, že heslo „vesmír nesouvisí s politikou“ již v dnešní době neplatí. „Vesmír je součástí politiky. Vesmír je ukázkou technologické moci a příležitostí ukázat, čeho jsou jednotlivé země schopné,“ podotkl.

Zrušení návštěvy

Rogozin měl příští měsíc na pozvání amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) navštívit Spojené státy. Šéf NASA Jim Bridenstein však minulý týden informoval, že pozvání bylo na žádost amerických senátorů zrušeno.

Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением. pic.twitter.com/t4ysj40ts6 — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 5, 2019

„Je to ostuda, je to absolutní mezinárodní bezpráví,“ prohlásil šéf ruského kosmického programu a uvedl, že čeká na vysvětlení svých amerických kolegů. „Myslím si, že Spojené státy prožívají v podstatě druhou občanskou válku. To, co se stalo, je důsledek boje mezi Kongresem a Donaldem Trumpem. NASA je v tomhle případě obětí této bitvy.“

Navzdory nepříjemnosti však Rogozin uvedl, že zůstává otevřený vesmírné spolupráci se Spojenými státy. Bridensteina pozval na návštěvu do Ruska, na které by zástupci obou vesmírných agentur projednali, jakým způsobem by mohl další společný postup vypadat. „Je to něco, co obě země potřebují,“ dodal.