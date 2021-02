Až se v neděli někteří Rusové v Jakutsku přidají k demonstracím proti zatčení ruského kritika Kremlu Alexeje Navalného, v jednom z nejchladnějších měst světa bude panovat mráz kolem minus 40 stupňů Celsia. Když se vydali protestovat do ulic minulý víkend, bylo minus 52 stupňů, píše agentura Reuters.

Ruská policie stojí v cestě demonstrantům během protestu proti uvěznění vůdce opozice Alexeje Navalného v Moskvě, 23. ledna 2021 | Foto: ČTK / ČTK

"Musíte se pokaždé obléct do něčeho, co je jako skafandr," vypráví šestadvacetiletý Ňurgun Semjonov, který se zúčastnil protestů minulý víkend. "Je to jako vstupovat do kosmického prostoru. Je to extrémní," dodal.