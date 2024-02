Americké zpravodajské služby sdělily evropským a asijských spojencům, že Rusko by již letos mohlo umístit jadernou zbraň ve vesmíru. Je ale možné, že by se mohlo jednat o pouhou atrapu, aby Kreml demonstroval své schopnosti. Ruští představitelé však tato tvrzení odmítají.

Vesmírný satelit. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Američtí zpravodajci podle deníku The New York Times nedávno uspořádali sérii utajovaných brífinků pro své spojence v Severoatlantické alianci (NATO) a v Asii ohledně ruských plánů. Během nich zaznělo, že Rusko by mohlo umístit jadernou hlavici do vesmíru ještě letos. Další možností je, že vyšle atrapu pouze jako ukázku svých schopností, aby byl Západ v nejistotě.

The New York Times s odkazem na dva vysoce postavené úředníky napsal, že podle amerických představitelů se ruský prezident Vladimir Putin může domnívat, že pouhá hrozba masivního zničení umělých družic jadernou zbraní by mohla být novým druhem odstrašení západních mocností.

„Může si myslet, že doktrína studené války o zaručeném vzájemném zničení by ve vesmíru neplatila,“ uvedli na brífinku američtí analytici. „Nikdo by neriskoval válku kvůli vyhození satelitů do povětří, zejména pokud by nedošlo k lidským obětem,“ dodali. Američané ale přiznali, že si nejsou jistí, zda ruský prezident je skutečně na tento krok připravený.

Protisatelitní zbraň

Vesmírná jaderná zbraň by ale na rozdíl od zbytku ruského nebo amerického arzenálu neměla sloužit k zasažení měst, vojenských objektů nebo jiných míst na Zemi. Jejím úkolem by bylo zničit veškeré komerční a vojenské satelity v dosahu. Cílem by tak mohl být i Starlink, který ukrajinská armáda používala v prvních měsících války na Ukrajině, ale nyní jej podle Kyjevu mají údajně používat Rusové.

Podle agentury Bloomberg by k odpálení hlavice mohlo dojít rovněž letos.

Tajné služby dále uvedly, že Rusové testovali systém sloužící pro vesmírnou misi začátkem roku 2022, zhruba v době začátku invaze na Ukrajinu. Agentům však nějakou dobu trvalo, než zjistili, že sloužil pro umístění jaderné zbraně na oběžnou dráhu.

Ačkoliv se americké bezpečnostní agentury rozcházejí v tom, zda se bude jednat o skutečnou, nebo falešnou jadernou hlavici, případně o jaderně napájenou zbraň (jak informovala televize CNN), obavy Spojených států amerických jsou velké. Ministr zahraniční Antony Blinken v reakci upozornil své čínské a indické protějšky, že pokud by došlo k odpálení rakety ve vesmíru, vyřadilo by to z provozu i jejich satelity. Proto je vyzval, aby využili svého vlivu na Putina a zabránili umístění zbraně.

Rusko zprávy popírá

Kreml již dřív popřel, že by plánoval rozmístit jaderné zbraně ve vesmíru. Ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že varování amerických zpravodajských služeb je vykonstruované ve snaze přimět Kongres, aby schválil další pomoc Ukrajině. „Jaderné zbraně ani jejich prvky nejsou součástí našich družic,“ řekl Šojgu po setkání s Putinem.

Podle The New York Times Putin prohlásil, že Rusko bylo vždy kategoricky proti umístění jaderných zbraní ve vesmíru a respektovalo Smlouvu o kosmickém prostoru z roku 1967, která zabraňuje zbrojení mimo planetu Zemi. „Vyzýváme k dodržování stávajících dohod,“ měl sdělit ruským státním médiím.

Americké zpravodajské služby informovaly o možném ruském jaderném plánu ve vesmíru již v polovině tohoto měsíce, když na to upozornily Kongres a Bílý dům. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson přitom ubezpečil, že nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí veřejnosti.