Rusko na ukrajinské hranici shromažďuje tanky. Porošenko: Putinovi nelze věřit

Ukrajinský prezident Petro Porošenko má údajně důkazy o tom, že Rusko začíná na hranicích mezi oběma zeměmi shromažďovat bojovou techniku. Jeho ruský protějšek Vladimir Putin podle něj nemá zábrany. Porošenko tak vyzývá zbytek světa, aby držel pohromadě. Informaci v pátek zveřejnila ukrajinská zpravodajská agentura UNIAN.

Navyšování počtu ruských jednotek na hranicích s Ukrajinou mají dokazovat záběry, které Porošenko ukázal televizní stanici Sky News. Od září letošního roku měla být na vojenské základně jen několik kilometrů od hranic zaznamenána výrazná aktivita.

„Je to jen 18 kilometrů od našich hranic. Je to stejné skladiště, kde mají munici. Stejné, kde mají raketové systémy. Měli bychom být připraveni na obranu své vlasti,“ komentoval ukrajinský prezident záběry. „Pokud svět nemá důvod Putinovi věřit, pak Ukrajina rozhodně ne. Putin nemá žádné zábrany a to je značný důvod pro to, abychom byli jednotní. Celý civilizovaný svět.“

Porošenko znovu vyzval lídry ostatních zemí, aby se jasně postavili na stranu Ukrajiny. „Nejen lídři zemí, se kterými máme spolehlivá partnerství, ale i lidé z Velké Británie, Evropy, Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska. Celý civilizovaný svět by mel být jednotný, je to velice důležité pro globální bezpečnost,“ řekl prezident.

Zrušení voleb by prospělo Putinovi

Popřel zároveň dva dny starý Putinův výrok o tom, že Ukrajina přistoupila k vyhlášení válečného stavu, aby oddálila prezidentské a parlamentní volby. Na tom by podle něj vydělal pouze ruský prezident.

„Mám pro Putina dvě špatné zprávy,“ citovala Porošenkova kancelář z interview s televizí Sky News. „Zaprvé: ruský prezident nikdy nebude rozhodovat, kdo bude ukrajinským prezidentem. O tom rozhodne ukrajinský lid. Zadruhé: kdybychom kvůli zákonu o válečném stavu zrušili volby, vydělal by na tom za této situace jediný člověk. Víte kdo? Putin!“

Porošenko po ostřelování a zadržení ukrajinských lodí ruskými silami v Kerčském průlivu vyhlásil válečný stav v deseti oblastech Ukrajiny. Tento krok podle šéfa státu nemá vést k odkladu voleb, ale zabránit hrozící „skutečné válce“ s Ruskem. Prezidentské volby se na Ukrajině mají konat v březnu příštího roku, parlamentní v říjnu 2019.

Hybridní válka

V souvislosti s incidentem v Azovském moři Porošenko popřel, že by ukrajinské lodě operovaly v ruských výsostných vodách a připomněl, že Moskva i nadále blokuje dvojici ukrajinských přístavů. Námořníky, které Rusko zajalo společně se zabavenými ukrajinskými plavidly označil za „válečné vězně“ a vyzval Putina k jejich propuštění.

Хочу закликати молитися за наших українських героїв-моряків, яких 25 листопада країна-агресор взяла у полон. Помолімося і за українців, які перебувають у полоні і у підвалах окупованого Донецька і Луганська, і в окупованому Криму, і як політичні в’язні – у московських в’язницях. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 30, 2018

„Chtějí zasáhnout Ukrajinu, protože přes Azovské moře a naše námořní přístavy exportujeme zhruba 40 procent průmyslové výroby. Je to další krok Ruska v organizovaném embargu. Je to součást hybridní války, kterou Rusko proti nám vede,“ doplnil Porošenko.