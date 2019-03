Čekejte odvetu, pohrozilo Rusko za nevpuštění diplomata do Česka

Moskva považuje za neopodstatněné rozhodnutí českých úřadů nevpustit do země jednoho z členů delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který tento týden přiletěl do Česka. Uvedla to mluvčí ruského ministra zahraničí Marija Zacharovová, podle níž rozhodnutí nezůstane bez odezvy.

Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov | Foto: Profimedia

"Incident považujeme za neslýchaný příklad nepřátelského počínání české strany, která tak demonstrovala pohrdání základními normami diplomatické slušnosti. Podobné konfrontační výpady samozřejmě nezůstanou bez adekvátní reakce z naší strany," prohlásila dnes Zacharovová. Úřady nevpustily člena ruské delegace do Česka. Je na seznamu nežádoucích osob Přečíst článek › O nevpuštění člena ruské delegace informoval v úterý server Deník N. Muž byl po pondělním přistání na pražském Letišti Václava Havla a následné pasové kontrole vrácen do Moskvy. Podle zdrojů Deníku N je dotyčný několik let na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. České ministerstvo zahraničí incident komentovat nechtělo. Provokační postupy Prahy "Je politováníhodné, že v předpokládané snaze zavděčit se protiruským silám v zemi i za jejími hranicemi se v Praze stále častěji používají proti ruským diplomatům provokační postupy z arzenálu vízových válek," dodala dnes mluvčí ruské diplomacie Zacharovová. Díky členství v NATO se mohla česká armáda učit od spojenců, řekl generál Pavel Přečíst článek ›

Autor: ČTK