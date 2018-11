Rusko posílí protivzdušnou obranu anektovaného Krymu. Nasadí nové rakety

Rusko posílí protivzdušnou obranu anektovaného Krymu čtvrtou jednotkou s novými raketami S-400 Triumf. S odkazem na mluvčího Jižního vojenského pluku Ruska o tom informovala agentura Interfax. Jednotka prý v blízké době nastoupí do bojové pohotovosti. Rozhodnutí přichází v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Ukrajinou kvůli incidentu v Kerčském zálivu. Ukrajina dokonce vyhlásila válečný stav.

"V blízké budoucnosti tak bude nový protiletadlový raketový systém nasazen k ochraně vzdušného prostoru Ruské federace, uvedl mluvčíJižního vojenského pluku Vadim Astafiev, pod který spadá nezákonně připojený Krym. Na cvičišti u Astrachaně prý jednotka úspěšně zvládla střelby na cvičné terče, imitující nízkoletící, velmi rychlé a balistické cíle.

Cíle do vzdálenosti 400 kilometrů

Podle agentury Interfax jsou rakety S-400 Triumf z koncernu Almaz-Antej zkonstruovány tak, aby zasáhly cíle do vzdálenosti 400 kilometrů a do výšky 30 kilometrů, a to včetně strategických bombardérů, balistických raket a střel s plochou dráhou doletu.

Posílení obrany ukrajinského poloostrova, který Rusko anektovalo v březnu 2014, přichází v době velkého napětí. Ruské vojenské lodě totiž v neděli v Kerčském průlivu zadržely tři plavidla ukrajinské armády a 24 vojáků internovaly. Polovinu z nich v úterý ruský soud v krymském Simferopolu poslal na dva měsíce do vazby. Kyjev na incident reagoval vyhlášením válečného stavu s platností od pondělí.

Video z incidentu:

K dění v Kerčském průlivu pak ukrajinský prezident Petro Porošenko uvedl, že se jednalo o předem připravenou akci Moskvy. "Oni to připravili. Byla to cílená akce za použití letectva, prostředků radioelektronického boje a s podporou výsadkových vojsk a speciálních sil," citovala jeho slova agentura Unian. Rusové naopak tvrdí, že ukrajinská plavidla nezákonně vplula do ruských výsostných vod a nereagovala na varování.

Pokus o spojení s Putinem nedopadl

Ukrajinský prezident se po incidentu v Kerčském průlivu rovněž snažil spojit s Vladimirem Putinem, šéf Kremlu ale na jeho výzvy nereagoval. Na dění v Kerčském průlivu reagoval i americký prezident Donald Trump, který pohrozil, že pohrozil, že by mohl kvůli tomuto incidentu zrušit plánovanou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se má uskutečnit okraj summitu G20 v Argentině.

Nelíbí se mi ta agrese," řekl americký prezident v rozhovoru s deníkem The Washington Post. Zdůraznil, že nyní čeká na "úplnou zprávu" svého týmu bezpečnostních poradců, na základě které rozhodne o dalším postupu.

Už v pondělí pak uvedl, že se mu nelíbí, co se nyní děje mezi Ruskem a Ukrajinou, a ujistil, že na řešení pracuje spolu s evropskými politiky.