Rusko posiluje protivzdušnou obranu. Na Krym přesunulo další protirakety S-400

Zkušební fotoFoto: DENÍK/Michal Drtina

Druhá divize protiraketový systému S-400 byl umístěna nedaleko přístavního města Sevastopol. Z této pozice by měla kontrolovat vzdušný prostor nad ukrajinskou hranicí.

„Na rusko-ukrajinské hranici v oblasti Krymu takřka neustále dochází k provokacím a nejrůznějším podvratným akcím. Rusko přijalo všechna opatření nezbytná k tomu, aby zajistilo svou vlastní bezpečnost. Máme proto plné právo přesunout do oblasti náš protiraketový systém. Nemělo by to však být vnímáno jako hrozba, protože nám jde pouze o naše bezpečí,“ uvedl tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

„Vzhledem na rostoucí počet potenciálních hrozeb je vybudování funkčního a komplexního protiraketového systému jedinou možností, jak zajistit Ruské federaci bezpečí,“ myslí si i redaktor časopisu Národní obrana Igor Korotčenko. Zároveň zdůraznil, že v poslední době dochází v černomořské oblasti k výraznému zvýšení aktivity letadel NATO.

Ruský protiraketový systém S-400 Triumf je určen zejména k obraně před všemi moderními typy balistických raket. Jako takový je schopný zasáhnout aerodynamické cíle až do vzdálenosti 400 kilometrů i taktické balistické cíle letící rychlostí 4,8 kilometrů za sekundu. Podle agentury Interfax lze systém nastavit do bojové pohotovosti za necelých pět minut.

K nasazení S-400 Triumf na anektovaný poloostrov přistoupila ruská armáda již loni na jaře. První divize protiraketového systému se tak nachází poblíž přístavu Feodosija.