Rusko poslalo do vazby školáka spojeného s útokem v Archangelsku

Moskevský soud poslal v úterý do vazby čtrnáctiletého školáka, který je podezřelý ze spojení s bombovým útokem na pobočku ruské tajné služby FSB v Archangelsku, ke kterému došlo minulý týden. Kvůli nízkému věku moskevského školáka nebylo zveřejněno jeho jméno a soud jednal za zavřenými dveřmi.

Ruská policie. Ilustrační snímekFoto: ČTK/ZUMA/Petter Arvidson

Ruské tiskové agentury s odvoláním na vyšetřovatele napsaly, že chlapec byl v kontaktu se sedmdesátiletým studentem, který 31. října donesl do budovy FSB bombu. Útočník při explozi zahynul a tři pracovníci FSB, která je nástupkyní sovětské tajné policie KGB, byli zraněni.

Úřady původně označovaly útočníka z Archangelsku jako „osamělého vlka“. Vyšetřování je však dovedlo k internetovému fóru anarchistické skupiny, na kterém před útokem zveřejnil varování.

Policie zjistila, že zatčený chlapec mluvil s atentátníkem pouhých pár minut před výbuchem. Při domovní prohlídce školákova moskevského bydliště bylo navíc objeveno podomácku vyrobené výbušné zařízení. Podle listu Kommersant je proto obviněný ze dvou trestných činů – nezákonného držení trhavin a nezákonné výroby výbušných zařízení.

Agentura RIA Novosti připomíná, že trestní odpovědnost je v Rusku od 16 let. U zvlášť závažných činů, včetně těch, ze kterých byl školák obviněn, je však hranice posunuta na 14 let. V případě odsouzení mu pak hrozí maximálně deset let v diagnostickém ústavu.