Podle ruského nezávislého Fondu boje s korupcí, který překontroloval daňová přiznání nového premiéra a jeho rodinných příslušníků, pak jen jeho žena vydělala za posledních deset let 790 milionů rublů (asi 300 milionů korun) neznámo na čem.

„Mohla by to být krásná story o úspěších silné ženy, ale bohužel, žádné stopy po úspěšném byznysu nenajdete,“ uvedl šéf FBK, opoziční politik Alexej Navalnyj. Podle něj se v podobných případech rodiny státních činitelů vymlouvají, že prostě dobře investovali. „Vydělat miliardu lze jen když investujete miliardy,“ dodává Navalnyj.

Na druhé straně je pravda, že vedle toho, že se pohyboval déle než dvacet let v nejvyšších patrech ruské státní správy, byl Mišustin „na vedlejšák“ i deset let ředitelem UFG Asset Management, jedné z největších investičních společností v Rusku. Posledních deset let je to právě Mišustin, kdo měl být jako ředitel Federální daňové služby, strážcem toho, aby se v Rusku poctivě platily daně. Velmi se chlubil především tím, že se výběr daní v Rusku podařilo částečně digitalizovat.

Putin zůstane v čele

Podle odborníků na Rusko je Mišustin, který byl šéfem daňové správy po deset let, člověkem z nejbližšího okruhu prezidenta. V Rusku, kde nefunguje právní stát, je daňová správa jednou z nejmocnějších silových složek. Na druhou stranu nebyl ale Mišustin veřejně známou osobou a nebude jako premiér prezidentovi Vladimiru Putinovi rovnocenným partnerem. To má pomoci Putinovi připravit nové mocenské uspořádání, na dobu až mu vyprší v roce 2024 druhý, tedy poslední, prezidentský mandát. A přesto zůstat v čele Ruska.