Spor se týkal tzv. velké severní války, kterou vedlo Rusko za cara Petra Velikého proti Švédsku; podle Putina trvala sedm let, zatímco žák správně uvedl, že ve skutečnosti se válčilo v letech 1700 až 1721, tedy 21 let. Putin hned žákovi poděkoval za opravu.

"Jsme přesvědčeni, že nikdo dítě nevyloučí (ze školy), a tím spíše dítě tak talentované a s takovými znalostmi. Nebyla to žádná drzost," prohlásil dnes před novináři prezidentův mluvčí Dmitrij Peskovi. Kreml podle něj nesdílí stanovisko ředitelky školy, která podle médií označila chování žáka za "drzost vlastní mládí" a za projev nezkušenosti ve styku s důležitými lidmi. Žák měl podle ní projevit skromnost a neopravovat prezidenta; skromnosti se však naučí až věkem. "Rozhodně s ředitelkou školy nesouhlasíme a doufáme, že chování žáka nepodrobí kritice," řekl Peskov podle agentury TASS.

Mluvčí připomněl, že sám Putin často opravuje jiné ohledně přesnosti a správnosti faktů. Putin má sice "skutečně fenomenální znalosti o dějinách", ale vždy je připraven vyslechnout upřesnění, ať z úst dítěte či specialisty.

"Chlapec je chlapík! Doufáme, že ho nikdo kritizovat nebude," prohlásil mluvčí Kremlu.

Peskov sice nevyslovil jméno chlapce, ale podle listu Kommersant si prezidenta troufl opravit Nikanor Tolstych. Deník zažertoval, že každopádně Nikanora nepošlou do vyhnanství dále než za polární kruh do Vorkuty; do tamní školy č. 35 totiž Tolstych dochází.