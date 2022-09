Kromě trestu 22 let, které si má Safronov odpykat v trestanecké kolonii s přísným režimem, soud bývalému poradci ruské vesmírné agentury Roskosmos a dopisovateli deníků Kommersant a Vedomosti vyměřil pokutu 500 tisíc rublů (asi 204 tisíc korun).

Mírnější trest výměnou za informace? Safronov odmítl nabídku na dohodu

Obhajoba žádala zproštění viny. V reakci na dnešní verdikt sdělila, že se proti němu odvolá. „Trváme na Safronovově nevině,“ citoval TASS advokáta Dmitrije Katčeva. Podle něj Safronov dostal 22letý trest za to, že dělal svou práci. „Každý novinář v Rusku by si měl nyní rozmyslet, zda má zůstat u této profese,“ dodal Katčev.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský ČTK a České televizi řekl, že tvrzení o Safronovově spolupráci s českou rozvědkou je asi stejně důvěryhodné jako tvrzení, že Rusko osvobozuje Ukrajinu. „Jsou to nesmysly. Ten trest je šokující, u nás se to dělalo v 50. letech pod kuratelou sovětských poradců, dnes to znova dělá (prezident Vladimir) Putin v Rusku,“ uvedl šéf české diplomacie.

Minulý měsíc Safronov odmítl přistoupit na dohodu s vyšetřovateli, podle níž by si měl odsloužit 12letý trest odnětí svobody. Prokuratura žádala 24 let vězení. Podle zdrojů agentury TASS z prostředí ruské justice byly Safronovovi započítány do trestu dva roky, které strávil ve vazbě. Podmínečně propuštěn bude moci být nejdříve po odpykání dvou třetin trestu, což je přibližně za 14 let.

Zemřel vysoce postavený manažer ruského giganta Lukoil. Vypadl z okna nemocnice

Safronov se podle agentury Interfax po vynesení rozsudku obrátil k veřejnosti a v soudní síni zvolal: „Miluji vás všechny!“ Přítomní novináři, příbuzní a přátelé Safronova odměnili potleskem. Někteří se v reakci na přísný verdikt rozplakali, uvedla agentura AFP.

Ještě před dnešním soudním líčením vyzvalo několik nezávislých ruských médií k propuštění Safronova, uvedl Reuters. Ve svém prohlášení uvedly, že je "zřejmé", že Safronov byl potrestán za své reportáže o ruských vojenských zakázkách, které popudily ministerstvo obrany.

Úder na ruská média

Vysoký trest pro Safronova - vyšší než ruské soudy obvykle udělují za vraždy - je považován za úder na ruská média v souvislosti se zesíleným tlakem Kremlu na svobodu slova od únorové invaze na Ukrajinu, uvedl Reuters. Právník a obhájce lidských práv Pavel Čikov podle agentury označil rozsudek za „brutální a demonstrativně krutý trest, který odpovídá současnému stavu Ruska“. Uvedl, že si nevybavuje žádný jiný soudní případ vlastizrady, který by vedl k tak dlouhému trestu, natož s novinářem.

Tisíce Rusů se rozloučily s bývalým prezidentem SSSR Gorbačovem. Putin chyběl

Safronova zatkla v červenci 2020 ruská tajná služba FSB a obvinila ho z vlastizrady. Tajná služba tvrdí, že novináře v roce 2012 zverbovala česká rozvědka. Safronov podle FSB předával tajné informace o dodávkách ruských zbraní postsovětským státům, na Blízký východ, do Afriky a na Balkán a tyto informace by prý státy NATO mohly použít proti bezpečnosti Ruska.

Podle vyšetřovatelů měl novinář také předávat informace o působení ruských vojáků v Sýrii politologovi Demurimu Voroninovi, který je prý dále přeposílal německé tajné službě. Voronin podle vyšetřovacího spisu údajně platil Safronovovi za poskytnuté údaje 248 dolarů (asi 6000 Kč). Podle prokuratury se novinář dopouštěl trestných činů kvůli odměně.