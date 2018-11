Ukrajinský parlament vyhlásil válečný stav. Kvůli incidentu v Kerčském průlivu

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondělí podepsal návrh na vyhlášení válečného stavu. Opoziční poslanci následně obsadili řečnickou tribunu. Po několikahodinové debatě zákonodárci jeho návrh schválili, stav bude platit od středy po dobu 30 dnů. Platný bude v deseti ukrajinských oblastech, konkrétně v pobřežních a pohraničních regionech. Informovala o tom agentura Reuters.

Kerčská úžina spojuje Černé a Azovské moře a odděluje okupovaný Krym od Ruska. Tři ukrajinské lodě mířily z Oděsy do přístavu Mariupol, ruská pobřežní stráž je ale do těchto mezinárodních vod odmítla pustit.

Podle Spojených států porušilo Rusko vážně suverenitu Ukrajiny, prohlásila to americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová na jednání Rady bezpečnosti OSN. Podle Haleyové je zabavení lodí Kyjevu „vážné porušení ukrajinské suverenity.“ Moskvu varovala, aby se dalších "arogantních" akcí vyvarovala.

Haleyová o problému jednala s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem zahraničí Mikem Pompeo. „Prohlášení vyjadřuje znepokojení na nejvyšší úrovni,“ prohlásila. „Jak prezident Trump již několikrát řekl, Spojené státy by uvítaly normalizaci vztahů s Ruskem. Ale nezákonné akce jako je tato, to znemožňují,“ dodala Haleyová.

„Spojené státy nadále zachovají sankce proti Rusku kvůli Krymu. Další ruská eskalace záležitost pouze zhoršuje a podkopává pozici Ruska ve světě. Rusko si tím zhoršuje vztahy s USA a dalšími zeměmi,“ doplnila Haleyová.

Ruský zástupce při OSN Dmitrij Poljanskij ale obvinil Ukrajinu z provokací s tím, že incident plánovala. Podle něj si tím chtěl jen ukrajinský prezident Petro Porošenko získat popularitu před prezidentskými volbami příští rok v březnu. „Je to jasné, organizuje provokace a znovu vinní Rusko ze všeho,“ prohlásil ruský zástupce. Podle něj se Rusko bránilo.

Od roku 2014, kdy Rusko Krym anektovalo, se všech 15 členů RB OSN sešlo již mnohokrát. Kvůli Rusku, které má jako jeden z pěti stálých členů právo veta, nebylo dosud možné přijmout žádné společné opatření.

Tweet: Video z incidentu

This is the moment when #KerchStrait crisis started.#Ukraine says the Russians tried to intercept the ships, ramming the tug. The vessels continued towards the Kerch Strait, but were prevented by the tanker.pic.twitter.com/MVPnfyygdA