Rusko staví laserové dělo, experti varují před hvězdnými válkami

Ruská firma Precision Instrument Systems (NPK SPP) předložila projekt laserového přístroje, který je schopen „odpařit“ kosmický odpad nacházející se na oběžné dráze Země. Podle britského listu Daily Mail již společnost zahájila práce na vytvoření tohoto nového vesmírného děla.

Laserový kanon by měl být schopný zaměřovat satelity nacházející se na oběžné dráze a sestřelovat je z oblohy. Proces zničení vesmírných těles se má opírat o takzvanou laserovou ablaci, jež využívá tepelnou energii k pomalému odpařování objektů.

Rusko tvrdí, že takzvaný „paprsek smrti“ bude sloužit pouze k ničení „vesmírného smetí“, které by mohlo ohrozit například kosmické lodi. Americká radarová sledovací síť US Surveillance Network přitom v současnosti na oběžné dráze Země eviduje přibližně 21 tisíc takových objektů, jejichž velikost v průměru zpravidla přesahuje deset centimetrů.

Mezinárodní vojenští experti přesto informacím o „nebojovém kanonu“ příliš nevěří a obávají se, že by Rusové mohli kanon použít k útokům na satelity jiných států.

Jak píše deník Daily Mail, nejednalo by se o první zbraň podobného typu ve službách ruské armády. Podle některých zdrojů již totiž Rusové dokážou na bojové letouny montovat menší protidružicové lasery.

Nová zbraň je ale o poznání větší. Podle britského listu by měl být laserový kanon větší než běžný teleskop a vědečtí pracovníci firmy Precision Instrument Systems (NPK SPP), jež je dceřinou společností státního Roskokosmu, již začali pracovat na jeho vývoji. Jako základ pro výstavbu zbraně údajně poslouží nespecifikovaný třímetrový teleskop.

„Vývoj nového laserového kanónu je ruskou reakcí na americké satelity. Není žádným tajemstvím, že jejich existenci Rusové považují za vážnou hrozbu v případě, že by v budoucnosti došlo mezi oběma zeměmi k vzájemné konfrontaci,“ citoval Daily Mail analytika Samuela Bendetta.

Nebezpečí vzniku „hvězdných válek“ si uvědomují i Spojené státy. „Domnívám se, že během několika málo let dojde v kosmu k válce. Naše vláda by proto měla vynaložit miliardy do tvorby a vývoje nových technologií,“ upozornil nedávno generál amerického letectva David Goldfein.