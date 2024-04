Ústřední americká zpravodajská služba CIA údajně dopředu varovala ruské představitele, že se Islámský stát chystá napadnout Crocus City Hall. Otázkou pak podle komentátorů je, proč se Rusové na incident lépe nepřipravili. Moskva se ohradila tím, že americká varování byla až příliš obecná a proto jí nepomohla útoku předejít.

Incident podle expertů odhalil slabiny bezpečnostních opatření země. Deník The Washington Post píše, že se zdá, že se ruští tajní agenti soustředí hlavně na umlčování politických odpůrců Vladimira Putina a už se nezaměřují na odhalování teroristických spiknutí.

Moskevský soud v pondělí poslal do vazby desátého podezřelého v případu teroristického útoku na koncertní síň:

Ruský prezident tři dny před útokem označil americké varování za „pokus o zastrašování a destabilizaci ruské společnosti“.

Podle něj se jednalo o zjevné vydírání. Na setkání s představiteli ruské státní bezpečnosti FSB také zdůraznil, že jejich nejdůležitějším úkolem je působení na Ukrajině. Kromě toho Kyjev obvinil z teroristických praktik a uvedl, že Ukrajinci představují přímou hrozbu pro Rusko.

Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin pak podle tiskové agentury Interfax o amerických informacích řekl, že jsou příliš obecné. „Nepomohly nám s identifikací pachatelů zločinu,“ sdělil.

Ruský představitel Naryškin rovněž uvedl, že úřady v návaznosti na varování Američanů přijali několik bezpečnostních opatření. V den útoku například varovaly zaměstnance koncertní haly. „Řekli nám, že může dojít k teroristickému útoku. Dostali jsme také instrukce, co máme dělat a kam odvést lidi,“ uvedl Islam Chalilov, který v noc útoku pracoval v šatně. Přiznal také, že na místě ten večer zaznamenal bezpečnostní kontroly. Objevili se tam například policisté se psy.

Podle ruských médií však specializované policejní jednotky na místo dorazily až hodinu po zahájení střelby. Po příjezdu ke koncertní hale pak ještě čekaly půl hodiny, než vůbec vstoupily dovnitř. Mnozí tak kritizují ruské představitele, že nezajistili přísnější opatření.

Někteří se podivují nad tím, že Američané Rusům řekli o konkrétním cíli útočníka. Pravdou je, že Spojené státy americké mají podle zákona povinnost varovat jiné země o možném teroristickém útoku. Zároveň chtěly na potenciální nebezpečí upozornit své občany žijící v Rusku. Už 7. března velvyslanectví vydalo varování o možném plánovaném útoku extremistů na shromáždění v Moskvě, včetně koncertů.

Den předtím údajně americká zpravodajská agentura předala tajné informace FSB. List New York Times doplňuje, že si mnozí myslí, že kvůli nepřesnému načasování ztratili Rusové v pozdějších dnech ostražitost.

Kdo útočil?

Američtí představitelé oznámili, že za útokem stojí výhradně IS-K, brutální odnož teroristické skupiny Islámský stát. Ta se k incidentu několikrát přihlásila. Vladimir Putin s vysokými ruskými představiteli sice přiznal vinu radikálních islamistů, stále však poukazoval na údajné spojení s Kyjevem. Důkazy zatím ruští představitelé nepředložili.

Ukrajina tvrzení o zapojení do teroristického útoku odmítla. Američané teorie o její spoluúčasti označili za nepodložené.

Ozbrojenci do haly vtrhli 22. března a zabili 144 lidí. Útok si kromě toho vyžádal přes 550 zraněných. Jednalo se o nejsmrtelnější útok v Rusku za posledních dvacet let. Moskevský soud v pondělí poslal do vazby již desátého podezřelého, tádžického občana, kterému hrozí za finanční podporu teroristů doživotí.