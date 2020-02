Americké tajné služby varovaly členy Sněmovny reprezentantů, že Rusko se vměšuje i do aktuální předvolební kampaně, aby dopomohlo k vítězství současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Americký prezident Donald Trump na mítinku v Toledu.

Varování podle listů The New York Times (NYT), The Washington Post (WP) či stanice CNN zaznělo minulý týden na uzavřeném jednání výboru Sněmovny pro zpravodajské služby. Ze zpráv nebylo jasné, v čem údajné nové ruské zásahy spočívají, či zda rozvědky kongresmany seznámily s konkrétními příklady.