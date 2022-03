Ten jí několik týdnů před začátkem války sdělil, že hodně veteránů tajné Wagnerovy skupiny (ruské paramilitární organizace pojmenované podle bývalého důstojníka speciálních sil GRO Dmitrije Utkina zvaného Wagner, pozn. red.) bylo kontaktováno prostřednictvím soukromé skupiny na sociální síti Telegram, kde je pozvali na „piknik na Ukrajině“ s tím, že ochutnají „Salo“ - vepřové sádlo, jež se na Ukrajině tradičně konzumuje.

Zpráva podle žoldáka vyzývala ty, kdo mají záznam v trestním rejstříku, dluhy, zákaz vstupu do žoldáckých skupin nebo jsou bez pasu, aby se přihlásili. Dále dodávala, že „srdečně zváni“ jsou i žoldnéři z Ruskem okupovaných oblastí Luhanské a Doněcké republiky a Krymu.

Ozbrojenci s poskvrněnou značkou

Wagnerova skupina je jednou z nejutajovanějších organizací v Rusku. Oficiálně neexistuje – sloužit jako žoldnéř odporuje ruskému i mezinárodnímu právu. Předpokládá se však, že až 10 tisíc ozbrojenců uzavřelo s Wagnerovou organizací za posledních sedm let alespoň jednu smlouvu. Na Ukrajině byla tato skupina poprvé identifikována v roce 2014, kdy podporovala proruské separatisty v konfliktu na východě země.

Sloužící žoldák, s nímž hovořila BBC, uvedl, že noví rekruti jsou umisťováni do jednotek pod velením důstojníků z GRU, ruské vojenské zpravodajské jednotky ministerstva obrany. Postěžoval si také na to, že skupina změnila svou náborovou politiku a nábor nových uchazečů prakticky ničím neomezuje. „Berou kohokoli a každého,“ uvedl s tím, že nízká profesionalita nových branců je znepokojivá.

Dále konstatoval, že nově najímané jednotky se již neoznačují jako Wagnerovy, ale používají nová jména - například Jestřábi. „Souvisí to zřejmě s nedávnou tendencí odpoutat se od pověsti Wagnerovy skupiny, protože její značka je poskvrněná,“ vysvětlila BBC Candace Rondeauxová, profesorka ruských, eurasijských a východoevropských studií na Arizonské státní univerzitě. Wagnerova skupina totiž při svých operacích v Sýrii a Libyi čelila opakovaným obviněním, že porušuje lidská práva a páchá válečné zločiny.

Žoldnéřské zdroje, s nimiž BBC hovořila, prozradily, že k výcviku rekrutů používá Wagnerova skupina svou základnu v Molkinu na jihu Ruska, nacházející se hned vedle základny ruské armády.

Budou potřeba tisíce žoldáků

„Panuje vysoká poptávka po ozbrojencích, protože chtějí-li Rusové na místě něco změnit, budou potřebovat tisíce žoldáků,“ tvrdí Jason Blazakis, vedoucí výzkumný pracovník v americkém bezpečnostním think-tanku Soufan Centre.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek oznámil, že do boje po boku ruské armády se dobrovolně přihlásilo 16 tisíc bojovníků z Blízkého východu. Ruský prezident Vladimir Putin vydal rozkaz, jímž nasazení sil z Blízkého východu do války povolil.

Podle BBC bylo hlášeno, že se na Ukrajině pohybuje až 400 bojovníků z Wagnerovy skupiny. Žoldnéř, s nímž britská stanice mluvila, potvrdil, že hned v prvních dnech ruské invaze na Ukrajinu byl poslán do Charkova, což je druhé největší ukrajinské město. Řekl také, že jeho jednotka tuto misi úspěšně dokončila, aniž by však prozradil, o co šlo. „Dostali jsme pak 2 100 dolarů (27 600 korun) za měsíční práci a vrátili jsme se domů, do Ruska,“ řekl BBC.

Vedle skrytého kontaktování žoldnéřů přes skupinové konverzace se v Rusku uskutečnila také veřejná náborová kampaň. Na ruské sociální síti VK, jíž se také přezdívá „ruský Facebook“, se objevila stránka subjektu, jenž sám sebe označuje jako specialistu na bezpečnostní aktivity. Na této stránce vyšel hned během prvního týdne invaze inzerát vyzývající „bezpečnostní stráže“ z jiných zemí bývalého Sovětského svazu, aby požádaly o převelení do „blízkého zahraničí“. Podle vojenských expertů to byl odkaz na Ukrajinu.

Dříve přitom nic z toho nebylo možné. Osoby se záznamem v trestním rejstříku měly do žoldnéřských organizací vstup zakázán kvůli své nebezpečnosti a nespolehlivosti, a osoby nenarozené v Rusku zase kvůli pochybám o jejich loajalitě.

Známka ruského zoufalství

Podle Blazakise je současná ruská praxe „známkou zoufalství“. Rusko podle něj potřebuje žoldnéře zejména proto, aby si udrželo podporu u své veřejnosti. Invaze na Ukrajinu totiž už vyvolala v Rusku několik protestů a tisíce lidí byly zatčeny. S vysokými ztrátami klasických vojenských branců by mohly tyto protesty začít sílit.

„Používání žoldáků umožňuje Kremlu udržet počet vojenských obětí na nízké úrovni, protože jako potrava pro děla slouží právě žoldáci,“ uvedl Blazakis.

Moskva vždy jakékoli spojení s žoldnéřskými skupinami popírala. BBC poslala ruskému ministerstvu obrany dotaz, zda základna v Molkinu slouží k náboru dalších sil pro tzv. „zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině“. Žádná odpověď nepřišla.