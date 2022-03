Konkrétně Fridman, jeden z nejbohatších Rusů, má ukrajinské kořeny a své prohlášení zdůvodnil právě emocemi, které cítí k Ukrajině. „Moji rodiče jsou ukrajinskými občany a žijí ve Lvově, mém oblíbeném městě. Jenže mám také vazby na Rusko, většinu svého života jsem prožil jako občan Ruska, v této zemi jsem vybudoval a rozvíjel své podnikání. Jsem hluboce vázán k ukrajinskému i ruskému lidu a současný konflikt vidím jako tragédii pro oba národy. Tato krize bude stát množství životů a zničí dva národy, které po stovky let byly bratrskými. Přesto, že se řešení současného konfliktu zdá strašlivě daleko, mohu se jen připojit k touze, aby bylo toto krveprolití zastaveno," napsal Fridman v dopise svým zaměstnancům. Dopis zveřejnil list The Financial Times.

Do Fridmanova portfólia patří třeba společnost Alfa Group, která působí v Rusku a bývalých státech Sovětského svazu, a která zahrnuje oblast pojišťovnictví, bankovnictví či výrobu minerálních vod. Miliardář rovněž vlastní Alfa Bank, podle CNN největší ruskou soukromou banku. „Alfa Bank patří mezi instituce, které byly v uplynulém týdnu tvrdě zasaženy sankcemi, které jí zabránily, aby operovala s financemi na americkém trhu," připomíná CNN.

Jak spekuluje list Forbes, Fridmanova emotivní reakce mohla být vyvolána právě ekonomickými sankcemi, které uvrhly Spojené státy, Velká Británie i Evropská unie na ruské miliardáře a společnosti po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. Pokud by to tak opravdu bylo, děje se to, co předpovídali příznivci spuštění sankcí - pokud budou ohroženy peníze ruských oligarchů, obrátí se proti Putinovi. „V sankcích je zahrnuta i hrozba, že bude ohrožen životní styl bohatých, včetně drahých jachet a luxusních domů. Jak se sankce zpřísňují a dopadají na nejbohatší Rusy, oligarchové, kteří nashromáždili své bohatství díky tomu, že byli lojální vůči Vladimiru Putinovi, se začínají vyjadřovat proti konfliktu na Ukrajině," poznamenává americká mutace magazínu Forbes.

Skoncovat se státním kapitalismem

Fridman totiž není jediným oligarchou, který v posledních dnech vystoupil proti ruské invazi na Ukrajinu. V podobném smyslu se vyjádřil i miliardář Oleg Děripaska. Ten podle CNN své jmění nashromáždil v období chaotického rozvratu Sovětského svazu. Vlastní například automobilku GAZ nebo výrobce letadel Aviacor. „Mír je nesmírně důležitý! Vyjednávání by měla začít co nejdříve!," napsal na síti Telegram.

V pondělí, kdy kvůli sankcím a zejména odpojení Ruska od globálního bankovního systému SWIFT poklesl rubl na historické minimum, se Děripaska dokonce vyjádřil i k ekonomické situaci v Rusku. „Je nezbytné změnit ekonomickou politiku. Musíme skoncovat se vším tím státním kapitalismem," napsal.

Děripaska se přitom řadil k podporovatelům ruského prezidenta Putina. Podle CNN je tak dalším příkladem muže, který "obrátil" v reakci na to, jak na jeho bohatství dopadly a dopadnou ekonomické sankce, zavedené na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. S tímto názorem souhlasí i list Vanity Fair. „Rusko přichází o peníze, rubl enormně spadl - a minimálně tito dva oligarchové, kteří jsou jedním z cílů sankcí, a jejich rodiny, už vyzvali k ukončení konfliktu, byť se vůči Vladimiru Putinovi adresně zatím nepostavili," shrnuje Vanity Fair.

Očekává se ale, že ruských oligarchů, kteří se vyjádří proti konfliktu na Ukrajině, bude ještě přibývat. Mnozí zatím váhají kvůli blízkým vazbám na Putina. „Třeba společník Michaila Fridmana Alexei Kuzmichev pro magazín Forbes Russia v rozhovoru uvedl, že s Fridmanem souhlasí, ale dodal, že on sám nebude poskytovat žádná politická vyjádření," připomíná magazín.

Zděšené děti oligarchů

Zavedené sankce proti Rusku jako celku i vybraným jednotlivcům tvrdě dopadají nejen na samotný majetek ruských oligarchů, ale také na jejich rodiny. I to je podle zahraničních komentátorů jedním z důvodů, proč mohou být úspěšné, co se týče změny postoje ruských boháčů. Jejich děti totiž velmi často žijí, studují a pracují v západních státech. Sankce tak stoprocentně postihnou i je.

A někteří potomci oligarchů už se proti invazi na Ukrajinu postavili o víkendu - a hlasitěji než jejich rodiče, kteří zatím svůj názor nesdělili. „Někteří mladší členové ruské elity se pustili proti proudu a vystoupili proti Putinově invazi na Ukrajinu," konstatuje list The Independent.

V určitých případech dokonce jejich protiválečné vyjádření zcela kontrastovalo s tím, jak k vypuknutí konfliktu přistoupili jejich rodiče. Třeba zatímco mluvčí Kremlu Dmitrij Sergejevič Peskov uplynulý pátek obhajoval rozhodnutí zatknout tisíce lidí, kteří v Rusku protestovali proti invazi na Ukrajinu, jeho čtyřiadvacetiletá dcera Elizaveta na sociální síti Instagram rovněž válku odsoudila. Do příběhu nahrála černou plochu s výrazným nápisem Ne válce!

Revolta jí ale dlouho nevydržela. „Takzvané příběhy na Instagramu zůstávají běžně po 24 hodin a pak automaticky mizí. Pesková ale svůj protiválečný příspěvek stáhla už hodinu po jeho zveřejnění, přičemž důvod tohoto rozhodnutí nesdělila," nastiňuje list The Independent.

Proti Putinovi vystoupila také dcera majitele fobalového klubu Chelsea, Romana Abramoviče. Sofie Abramovičová na sociální síti uveřejnila příspěvek, ve kterém uvedla, že Putinovy činy většina Rusů nepodporuje. Konkrétně šestadvacetiletá žena, která studovala v Londýně, zveřejnila obrázek, na kterém je ve větě Rusko chce válku s Ukrajinou, slovo Rusko přeškrtnuté a nahrazené slovem Putin. „Největší a nejúspěšnější lží vyprodukovanou kremelskou propagandou je, že většina Rusů stojí za Putinem," dodala Abramovičová.

Sofia Abramovich, the daughter of Chelsea owner Roman Abramovich:

"The biggest and most successful lie of the Kremlin's propaganda is that most Russians stand with Putin".#Ukraine #UkraineUnderAttack #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/yDimXnwthG — Ukraine 24 (@24UkraineNews) February 26, 2022

Proti válce se vyjádřila rovněž vnučka bývalého ruského prezidenta Borise Jelcina a dcera Putinova poradce Valentina Jumaševa. Devatenáctiletá Marie Jumaševa na sociální síti podobně jako Peskovova dcera sdílela nápis Ne válce!. V tomto případě jej ale ze svého profilu nestáhla. „Dokonce se zúčastnila protiválečného pochodu v Londýně. Vyplývá to z videa, které zveřejnila v příběhu na Instagramu," píše The Independent.

Sportovci proti Putinovi

Nesouhlas s Putinovým jednáním však nevyslovují pouze miliardáři a jejich potomci. Proti prezidentovu počínání se už postavilo i několik významných ruských sportovců. Ruský tenista Andrej Rublov, v Dubaji po vítězství v zápasu napsal na televizní kameru protiválečný slogan No War Please (Žádnou válku prosím). Fotbalista Fjodor Smolov, který je ruským reprezentačním hráčem, na svém Instagramu zase sdílel heslo Ne válce!.

Russian tennis player A.Rublov writes “NO WAR” on the TV camera at the Dubai tennis tournament.#НетВойне #Ukraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/R0BIVe9QAY — Baiba Braže (@NATOBrazeB) February 25, 2022

Proti válce se dokonce postavil i velký Putinův podporovatel, hokejista Alexander Ovečkin, který je ruským reprezentačním hráčem a kapitánem Washington Capitals. Ten ovšem celou situaci zhodnotil mírně, jelikož jeho vazby na prezidenta jsou opravdu silné. „Putin je můj prezident. Já nejsem politik, ale sportovec. Doufám, že všechno brzy skončí a je to opravdu těžká situace pro obě strany,“ řekl Ovečkin na tiskové konferenci.

Podle britského listu The Daily Mail je ovšem Putinovým počínáním zděšená už i jeho generalita. Deník tak usuzuje na základě výrazů velitelů Valerije Gerasimova a Sergeje Šojgua ve chvíli, kdy ruský prezident nařídil uvést do stavu pohotovosti jaderný arzenál. Stále více se mluví o Putinově nepředvídatelnosti.