Evropa z Ruska získává zhruba 40 procent plynu, který potřebuje. Většina tohoto plynu je dopravována plynovody.

Evropské ceny plynu loni prudce vzrostly, protože nabídka nedokázala udržet krok s poptávkou, která se zotavovala z pandemie nemoci covid-19. Další prudký růst zaznamenaly ceny plynu od ruské invaze na Ukrajinu, která začala 24. února. Ve srovnání s cenou z 23. února je nyní cena plynu na spotovém trhu, tedy s okamžitým dodáním, více než dvojnásobná.

Snížení toků plynu

Rusko začalo snižovat toky plynu do Evropy ve druhé polovině loňského roku a dodávky třemi hlavními plynovodními trasami se ve srovnání s druhou polovinou roku 2020 snížily přibližně o 20 procent. V posledních několika měsících přerušilo Rusko dodávky do Bulharska, Polska, Finska, dánskému dodavateli Orsted, nizozemské firmě Gasterra a firmě Shell do Německa, protože všichni odmítli ruský požadavek přejít na platby v rublech, upozornila agentura Reuters.

Putin uvedl, že situace v ruském palivovém a energetickém sektoru zůstává navzdory západním sankcím stabilní. Upozornil ale, že ruské energetické společnosti by se měly připravit na ropné embargo Evropské unie, které začne platit koncem roku.

„Vláda v současnosti zvažuje možnosti rozvoje železniční a potrubní infrastruktury pro dodávky ruské ropy a ropných produktů do spřátelených zemí,“ uvedl Putin.