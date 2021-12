Šéf Kremlu dal najevo, že Západ a Ukrajinu pokládá za viníky nynějšího růstu napětí v Evropě. Rusko podle něj jen reaguje na vznikající hrozby, například se obává, že ukrajinská vláda chystá další vojenskou operaci proti proruským separatistům v Donbasu na východě země.

Dva dokumenty. Moskva oznámila, jaké bezpečnostní záruky požaduje od USA a NATO

"Dali jsme na srozuměnou, že další rozšiřování NATO na východ je nepřípustné," sdělil Putin. "Nejsme to my, kdo přišli k USA se střelami. To oni rozmisťují střely na prahu našeho domu," zdůraznil a přirovnal to k hypotetické situaci, kdy by Rusko rozmístilo rakety u kanadsko-americké nebo americko-mexické hranice.

Míč je na straně Západu, nechal se slyšet Putin

Putin nicméně ocenil "velkou pozitivní reakci" na ruské návrhy, požadující od Západu bezpečnostní záruky. Podtrhl, že nyní není řada na Rusku, aby dávalo světu záruky, nýbrž na Západu. "Teď je míč na jejich straně," řekl na adresu západních zemí, kterým Kreml v minulých dnech předložil sérii návrhů týkajících se bezpečnostních otázek.

Rusko požaduje od USA a NATO právně závazné záruky, že se NATO nerozšíří dále na východ a že v zemích sousedících s Ruskem nebudou rozmístěny zbraně ohrožující Rusko. Podle Putina byla první americká reakce vstřícná a diplomaté by se k jednání mohli sejít už na počátku příštího roku v Ženevě.

Demokracie musí držet při sobě proti autoritářství, prohlásil na summitu Biden

"Teď vzniká pocit, že Ukrajinci chystají třetí vojenskou operaci," prohlásil Putin, který za počátek růstu napětí označil "státní převrat" v Kyjevě v únoru 2014, po kterém následovala ruská anexe Krymu a vypuknutí proruského povstání v Donbasu. V případě Krymu muselo Rusko podle Putina reagovat na žádosti o ochranu.