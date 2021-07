Celkem se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel infikovalo od vypuknutí pandemie přes 5,9 milionu lidí, zotavilo se více než 5,3 milionu nakažených.

Ruský operativní štáb eviduje také 146.868 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Ruský statistický úřad, který do svých statistik zahrnuje i lidi, u nichž se virus prokázal až posmrtně, k letošnímu květnu evidoval na 290 tisíc úmrtí spojených s covidem-19.

Epidemická situace se v Rusku v poslední době zhoršila, úřady to přičítají mimo jiné šíření nakažlivější mutace delta a nízké proočkovanosti obyvatelstva proti covidu-19. Do úterý dostalo alespoň jednu dávku preparátu proti této chorobě 28,6 milionu lidí, což je necelých 20 procent obyvatel. K nízké proočkovanosti podle agentury AFP přispívá nedůvěra veřejnosti v ruské vakcíny.

Nejvíce úmrtí za uplynulý den - 105 - zaznamenaly úřady v Moskvě. Moskevský starosta dnes nicméně oznámil, že Moskvané od pondělí už nebudou muset při vstupu do restaurací, kaváren a barů prokazovat QR kódem, přidělovaným úřady jako potvrzení, že jsou očkovaní nebo imunní. Venkovní terasy a zahrádky přitom zůstávají otevřené všem zákazníkům.

Zrušení povinnosti, která v metropoli platila od 28. června, vysvětlil starosta Sergej Sobjanin v televizi zlepšením situace s ohledem na klesající počet nakažených a hospitalizovaných, a na vyšší počet očkovaných. "Od 19. července rušíme QR kódy ve veřejném stravování. Je to důležité rozhodnutí. Vyzývalo mě k tomu mnoho podnikatelů, společenských a stranických organizací," řekl starosta.

Zmírnění opatření

Stejné zmírnění má od pondělí platit i v přilehlé Moskevské oblasti, která obklopuje hlavní město. Místní gubernátor se rozhodl ponechat na majitelích restaurací, zda budou od zákazníků QR kód vyžadovat, anebo ne.

I některé další regiony vyžadují QR kódy, certifikáty o očkování či negativní PCR testy, aby se lidé mohli ubytovat v hotelích či najíst v restauraci. Ve Vladimirské oblasti se tato povinnost vztahuje i na návštěvu posiloven, salonů krásy, kadeřnictví nebo kin. Místní podnikatelé se bouří a říkají, že tyto restrikce, vyhlášené uprostřed turistické sezony, ohrožují tisíce firem, uvedla agentura Reuters.

"Příjmy máme skoro na nule. Nevíme, co řekneme zítra zaměstnancům a dodavatelům," postěžoval si majitel řetězce kaváren Dmitrij Bolšakov. "Je to horší než lockdown, protože to bychom museli zavřít a dostávali bychom od vlády alespoň nějakou podporu," prohlásila šéfka sdružení hoteliérů a restauratérů ve Vladimirské oblasti Marina Zemskovová.