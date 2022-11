Jak uvedl v minulých dnech list Jerusalem Post, počet ruských Židů, kteří se v tomto roce přestěhovali z Ruska do Izraele, stoupl oproti předchozím rokům o 400 procent. Tvrdí to izraelská mimovládní organizace Ofek Israeli, podle níž tak velký příliv imigrantů z Ruska výrazně přesahuje počty z minulých deseti let.

Podle ní je důvodem jak válka proti Ukrajině, tak probíhající mobilizace, ale i utahování šroubů ruského režimu, který rychle likviduje zbytky demokracie a občanských práv v zemi.

Noční můra Rusů: Mobilizaci se brání. Raději si zlomí ruce, nebo volí vězení

Od počátku roku do začátku listopadu se na základě programu, který umožňuje přistěhovat se do Izraele lidem se židovskými kořeny, přistěhovalo přes 32 tisíc lidí z Ruska. „Podobá se to situaci z doby pádu SSSR,“ uvedl pro list Moskow Times ruský demograf Alexej Rakša.

Pozoruhodné podle něj je, že ruských občanů, kteří se přestěhovali do Izraele, je téměř dvojnásobek než lidí z Ukrajiny.

Partyzáni z Chersonu: Protesty nezabraly, tak jsme Rusy začali zabíjet

Ruští občané tak tento rok budou tvořit nadpoloviční většinu přistěhovalců z celého světa. Stěhování do Izraele je zajímavé i z toho důvodu, že službě v armádě se lidé v branném věku nevyhnou. Služba v armádě je v Izraeli povinná jak pro muže, tak i ženy, a to v délce dvou let.

Ekonomický růst

Rusové prchající před Vladimirem Putinem a mobilizací do armády, které státy EU s výjimkou Německa nechtějí přijímat, se stali ekonomickým požehnáním pro Gruzii. Zatímco většina Evropy padá do recese, malé kavkazské zemi přineslo asi sto tisíc Rusů letos ekonomický růst přes 10 procent, největší v celém regionu.

Podobné zprávy přichází z Kazachstánu, kam se před mobilizací uchýlily také desítky tisíc Rusů. Kazaši si však stěžují na růst nájmů ve velkých městech.